Jablka v županu, utopenci ve vaně. Fotografka s vtipem ukazuje klenoty české kuchyně

"Italská, francouzská a japonská kuchyně již dobyly svět. To se bohužel nedá říci o kulinářských klenotech českých zemí," říká fotografka Kateřina Sýsová o souboru snímků nazvaném Kukbuk. Ten s vtipem a ironií převádí do řeči obrazů tradiční české recepty, aby slovy autorky "zviditelnil českou kuchyni a otevřel oči gurmánským barbarům". Kukbuk je nyní vystaven v pražské galerii Teleport.

Fotografie Kateřiny Sýsové lze brát jako obrazové vtipy nebo rébusy. Není v nich složité poznat kuře na paprice, utopence nebo třeba chlupaté knedlíky. "Vizuální žert si však v druhé rovině klade širší otázky týkající se vlivu minulosti na současnost, vztahu obrazu a slova nebo potěšení z pohledu a s tím spojenou problematikou genderu," konstatuje galerie Teleport v textu uvádějícím výstavu (lze ji vidět do 8. září).

Fotografická série Kukbuk je podle Teleportu obrazovým průvodcem po české jídelní kultuře. "Expresivně vystavěné scény formou vizuálního vtipu pátrají po zvycích a konvencích spojených s českým stolováním. V důsledně inscenovaných fotografiích má každá postava i předmět přesně přidělenou roli. Kateřina Sýsová své fotografie koncipuje jako otevřená díla, která je možné číst ve více rovinách," uvádí.

Fotografka cíleně pracuje s vtipem a kýčem

Kateřina Sýsová je česko-německá fotografka a kurátorka. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, fotografii na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a teorii a dějiny umění na UMPRUM.

Stěžejním předmětem její tvorby je inscenovaná fotografie. Cíleně pracuje s fotografickým vtipem a kýčem. V minulosti se podílela na knihách Aby po nás něco zůstalo: příběhy novodobých zámeckých pánů a Rozhovory na hraně zítřka. Fotograficky ilustrovala básnickou sbírku Zastaveni. Byla oceněna Asociací profesionálních fotografů v kategorii Osobnost mladé české fotografie do 30 let za rok 2020. Ve své volné tvorbě se inspiruje vizualitou osmdesátých let a retra. Její práce je možné najít na Instagramu pod profilem @kejtsy.

Nová galerie Teleport dává prostor soudobé fotografii

Galerie a knihkupectví Teleport vznikly díky úsilí Štěpánky Stein a Tomáše Jiráčka, kteří se pokusili vytvořit v Praze místo, kde se může potkávat současná česká fotografie a další formy umění.

Teleport se nachází v Pánské pasáži mezi Ovocným trhem a ulicí Na Příkopě. "Prostor galerie je zajímavý svým umístěním v centru města stejně tak jako určitým newyorským stylem, který je typický pro začínající alternativní galerie vznikající v prostředí bývalých luxusních obchodů. Chceme být noví myšlením i formou," přibližuje galerii fotografka, kurátorka a vysokoškolská pedagožka Štěpánka Stein.

Práci galerie Teleport můžete sledovat na jejích oficiálních webových stránkách (www.teleport.je), na Facebooku facebook.com/teleport.je i na Instagramu (instagram.com/teleport.je).