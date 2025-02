Děláme to po našem. Ve spotu Českých center se potkává Havel, Wichterle i Kaščejevová

Česko jako zemi dobrých nápadů a lidí, kteří mění svět k lepšímu, ukazuje nový spot Českých center. Se sloganem "We Do It the Czech Way", tedy v překladu Děláme to po našem, cílí především na zahraniční publikum, které Česká centra jako platforma veřejné a kulturní diplomacie oslovují prostřednictvím svých 26 misí po celém světě.

V minutovém videu se potkají na jednom virtuálním pódiu vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle, fotbalista Antonín Panenka, autor památné bělehradské penalty, filmová tvůrkyně a držitelka Českého lva Darja Kaščejevová i nadšenci, kteří se starají o jedinečný český systém turistických značek. Spot doprovází ukázka parafráze symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany od současného českého hudebního skladatele Jiřího Trtíka, jejíž plná verze vyjde 4. dubna 2025, tedy přesně 150 let od premiérového uvedení cyklu Má vlast. 0:58 Česko: Děláme to po našem. Nový spot Českých center | Video: Czech Centres Spot začíná ikonickým momentem z moderních českých dějin, kdy na prahu nové demokratické éry vítá na Pražském hradě tehdy ještě československý prezident Václav Havel kapelu The Rolling Stones, jejíž vystoupení v roce 1990 v Praze se stalo pro mnohé Čechy a Češky symbolem návratu svobody. Následující střih přivede diváka do současnosti - záběry z českého předsednictví Evropské unii v roce 2022 naznačují, že tradice Česka jako dobrého místa k setkávání na všech úrovních pokračuje a nemusí se vždy řídit přísným protokolem. Uvedení nového spotu se uskutečnilo na prestižním knižním veletrhu TIBE na Tchaj-wanu, kde mělo Česko letos svůj národní stánek. České centrum v hlavním městě Tchaj-peji, které funguje od loňského roku, patří k nejnovějším. Spot má napomoci vzájemnému lepšímu poznání mezi oběma zeměmi a následně bude provázet aktivity i ostatních Českých centrech, kterých je 26, a českých zastupitelských úřadů ve světě. Související Pro Srby je Česko branou do Evropské unie, říká ředitelka nového českého centra "Chyběl nám spot, který by Česko v zahraničí představil jako zemi s mimořádnou kulturní tradicí, která má mnoho tváří - od klasické hudby po Čapkova robota. Chtěli jsme ukázat český talent, vize i smysl pro krásu v každodennosti. Pracovali jsme s konceptem ´českých memes´, měli jsme ambici vybranými okamžiky ilustrovat českou identitu v její autentické podobě, s respektem, bez šovinismu, s nadsázkou. Rádi uslyšíme, které momenty by tam přidali čeští diváci," vysvětluje generální ředitelka Českých center Jitka Pánek Jurková. K šíření dobrého jména Režisérem spotu je audiovizuální tvůrce Jakub Jahn a využije ho i česká diplomacie. "Při svých cestách po světě se setkávám s úkolem představit co nejlépe Česko. Těší mě, že tento spot poukazuje právě na ty atributy, které mám na češství sám tolik rád. A jsem rád, že vedle Českých center bude spot sloužit k šíření dobrého jména Česka i na našich zastupitelských úřadech," říká ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Spot vznikl v koprodukci s Českou televizí, která Českým centrům poskytla archivní záběry "malých" i "velkých" momentů z moderní společenské historie Česka. Projekt vznikl jako variabilní, tyto momenty se mohou měnit, v plánu jsou další či specializované verze, které vzejdou například z veřejné debaty. Související Uzavíráme se do bubliny. Přitom nám ve světě tleskají, říká šéfka Českých center Oslava českých nápadů Minutový klip dále oslavuje české nápady i netradiční řešení: vynález kontaktních čoček za použití prototypu stroje vyrobeného z dětské stavebnice, kurážnou fotbalovou penaltu, která dodnes v mnoha jazycích nese označení "panenka", vizionářství Karla Čapka, které je například v souvislosti s rozvíjející se umělou inteligencí stále naléhavější a také oceňovanější, mimořádnou tradici české hudby i moderní kinematografii, která stojí na pevných historických základech. Ve spotu zazní motta jako "Naše vynálezy otevírají oči" či "Naše značky vám ukážou směr". "Když jsme procházeli zajímavými momenty z historie české kultury a společnosti, nemohli jsme si nevšimnout, že dobré věci a úspěchy se v Česku nezřídka rodí díky improvizaci a osobitým řešením. Z českého kutilství, v tom nejlepším slova smyslu, které se prolíná různými obory, se rodí velké věci, na které můžeme být pyšní," doplňuje vedoucí vnějších vztahů Českých center Tereza Šídlová. Spot budou Česká centra dlouhodobě využívat jako propagační materiál. Součástí jeho prezentace budou i zkrácené klipy určené pro sociální sítě, vzniklo také sedm jazykových mutací.