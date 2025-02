Klub ranních vítězů: Nebuďte líní a vstávejte v pět

Spát do dopoledne nebo si pouze vyčistit zuby a dát si rychlou kávu před prací? Rozhodně ne! Alespoň pokud jde o ty, kteří se stali součástí „5AM klubu“ neboli „klubu ranních vítězů“. V rámci pomyslného členství, které se stalo trendem TikToku, účastníci dodržují výživnou ranní rutinu. Ta má zlepšit jejich výkonnost i samotný život. Jaké jsou základní pilíře této výzvy?

Pokud sledujete TikTok a zajímáte se o zdravější životní styl, který je často podmíněn trendy, je více než pravděpodobné, že vám neunikla nová výzva s názvem "5AM klub" neboli "klub ranních vítězů". Pokud však této sociální síti neholdujete, nemusíte zoufat. Informace o produktivních ránech pronikají i mimo tuto čínskou platformu.

Internetový klub nahrazuje virální hity, mezi které patřil například "Clean girl" trend, kdy se ženy oblékaly určitým stylem, pečlivě dbaly nejen o svůj vzhled a cílily na jemnost a čistotu. Nové i staré tendence často mívají jedno společné - rutinu či důraz na vytrvalost a cílevědomost. "5AM klub" je právě na rutině a určité míře vytrvalosti a cílevědomosti založen. Zatímco mnozí z nás ještě pospávají ve vyhřátých postelích, účastníci této výzvy už za sebou mají hned několik rozvojových aktivit.

Sport, četba či meditace

Rozespalí uživatelé sociálních sítí ještě za tmy zapínají kameru a začínají zaznamenávat jejich produktivní ráno, které startuje kolem páté hodiny a končí kolem deváté. Než nastane čas odchodu do práce, věnují se například sportu, zapisují si své myšlenky do deníku, jdou na procházku se psem a v neposlední řadě si dopřejí osvěžující sprchu a chutnou a zdravou snídani. Ti, co s rutinou po chvíli neskončili a vyrazili do boje za lepším já, tvrdí, že jsou díky "5AM klubu" produktivnější, šťastnější a celkově se jejich život zlepšil. Brzký start společně s absolvovanými aktivitami je přenáší do zenu a během dne je tak nic a nikdo nerozhodí.

Autorem tohoto přístupu je osobní kouč Robin Sharma, který napsal knihu "The 5AM Club". V Česku je tato publikace uváděna jako "Klub ranních vítězů: Tajemství radostného, bohatého a tvořivého života". Tento titul navazuje na jeho světový bestseller Mnich, který prodal své ferrari. Sharma v díle z roku 2018 detailně popisuje ranní rutinu, která má motivovat ke zlepšení výkonnosti, soustředění a celého života. "Přivlastni si své ráno. Povznes svůj život" zní volně přeložené motto knihy i samotného přístupu. Dle Sharmy by měl každý člověk využívat svou životní sílu a energii na maximum.

Jasná pravidla a celodenní energie

Rutina má jasně stanovená pravidla. Hodina času má být věnovaná osobnostnímu růstu a má se skládat z dvaceti minut cvičení, dvaceti minut meditace nebo psaní deníku neboli journalingu a dvaceti minut čtení či učení. Podle autora by všichni měli využívat obyčejný budík, nikoliv ten v mobilu, a v pět hodin ráno vyskočit z postele a okamžitě zahájit produktivní rutinu. Cílem je přinutit mozek, aby se pokaždé soustředil jen na jednu hodnotnou a povznášející aktivitu. Sharma je přesvědčen, že mezi pátou a devátou ranní se lidé méně stresují a věci tolik neanalyzují.

Následovníci této rutiny by se měli cítit nabití energií a plně se soustředit na vše, co je během dne čeká. Produktivita by neměla klesat, ale zůstávat na stejné úrovni po celý den. Díky vybraným aktivitám by je neměla zastihnout únava, a to ani navzdory takto brzkému vstávání.