Česká odpověď na dubajskou čokoládu. Známý výrobce přichází se Staročeskou

Brněnská čokoládovna Ajala na konci minulého roku oslavila 10 let své existence, a tak si jako dárek její majitel Filip Teplý nadělil první kamennou prodejnu a showroom. Nový prostor se nachází v centru Brna v Husově ulici. Designový obchod, který by se dal přirovnat k butiku, poskytuje zákazníkům možnost ochutnat celý sortiment, včetně novinek. Jedna z nich se zrovna chystá - Staročeská čokoláda.

Ajala znamená v mayském jazyce probuzení. Možná takové, jaké Filip Teplý před lety zažil, když ochutnal čokoládu od Mayů, původních obyvatel Střední Ameriky. Vyhořelý spolumajitel grafického studia se tehdy rozhodl, že jeho dalším pracovním směřováním bude právě výroba čokolády.

První výtvory prý chutnaly jako písek, ale dnes je čokoládovna Ajala známá svým důrazem na výrobu té nejkvalitnější čokolády a filozofií "bean to bar", to znamená, že svou čokoládu vyrábí přímo z kakaových bobů dohledatelného původu, ručně a na jednom místě od pražení bobů až po balení. Aktuálně má Ajala v nabídce skoro dvě desítky různých čokolád. Asi nejvíc reakcí má ta, která se jmenuje Chleba.

"Lidi to vždy překvapí, chleba s čokoládou," směje se podnikatel. Slečna, co v prodejně pomáhá zákazníkům s výběrem, říká, že je právě tahle čokoláda její nejoblíbenější.

Člověka napadne, jak takové netradiční kousky vznikají. "Jdete do dobré restaurace a vidíte tam nějakou zajímavou kombinaci nebo jedete na cesty a nějak se to všechno v hlavě propojuje. Když vymýšlíme nějakou novou čokoládu, tak si v týmu říkáme, pro jakou příležitost ji chceme udělat nebo s čím čokoládu chceme spojit. Například vezmeme jako téma jaro a pak tedy řešíme, jak ten pocit přenést do čokolády. Takhle vznikla tabulka Květy a pomeranče," říká majitel čokoládovny.

Čokoláda, maso a sýr

Nový showroom Ajaly vznikl také jako prostor pro tematické workshopy a degustace, kde mohou návštěvníci poznat čokoládu i v novém kontextu. Chystají se párování čokolády s vínem. Podle Filipa Teplého je ale zajímavé i kombinování čokolády s masem nebo kozím sýrem a medem.

"Chceme lidem nabídnout nejen vynikající čokoládu, ale i hlubší vhled do její výroby. Naším cílem je ukázat, že čokoláda není jen sladkost, ale opravdový gastronomický zážitek," říká. První akcí, která se v showroomu konala, byl valentýnský pop-up, kde zájemci ochutnali valentýnské čokolády.

Pro muže je modrá tabulka s názvem Erós. Má v sobě bergamot, špetku chilli, macu a ženšen působící na vitalitu a libido. Pro ženy má Ajala růžovou tabulku s názvem Afrodíté, krémovou čokoládu s lyofilizovaným mangem a kokosovým mlékem. V čokoládovně do ní přidali bylinky damián a ashwagandha, které pomáhají uvolnit napětí, navozují duševní pohodu a zároveň jsou vyhledávaným přírodním afrodiziakem. Podle ohlasu zákaznic má prý čokoláda skutečně uvolňující účinky.

Za kakaovými boby

Až to situace dovolí, chystá se Filip Teplý vyrazit na kakaové farmy do Vietnamu. "Kakao je původně jen ze Střední Ameriky, pak se rozšířilo do Jižní Ameriky a až Španělé ho rozvezli po celém světě. Ve Vietnamu se dají dnes najít původní kakaovníky, které jsou ve Střední Americe kvůli velké poptávce už na vymření," vysvětluje podnikatel cíl své budoucí cesty.

"Fungujeme tak, že farmy navštívíme, otestujeme si kakaové boby, ale nákup pak probíhá skrze našeho importéra. Takhle máme většinu kakaa, napřímo ho bereme jen z farmy v Tanzánii a Belize," dodává.

Stejně jako šplhá nahoru cena kávy, zdražuje se i kakao. "Uvidíme, kdy se to zastaví. Poptávka pořád roste, mění se klima a farmy na to nejsou připravené. Pobřeží slonoviny a Ghana zajišťují 70 procent světové produkce, ale úroda jim poklesla o 20 až 25 procent. Vznikl velký nedostatek kakaa a velcí hráči ho začali skupovat po celém světě, což vyvolalo navýšení cen. Do toho všeho vstoupí spekulanti, a pak už je to rozjetý vlak, který se bude těžko zastavovat. Očekává se, že cena půjde ještě nahoru," říká majitel čokoládovny.

Staročeská čokoláda

Aktuálně se ale řeší ještě jeden trend - dubajská čokoláda. Na tenhle fenomén má Ajala odpověď, ale ne v podobě napodobování jako mnozí jiní. Do sortimentu totiž přibude Staročeská čokoláda.

"V Dubaji použili jejich tradiční suroviny a my chceme použít ty naše," říká majitel čokoládovny s tím, že Staročeská čokoláda bude obsahovat mák, vlašské ořechy, med, višně a přepuštěné máslo ghí. "Teď nás čeká nová výzva v podobě plněných čokolád, které pro nás budou úplně novým segmentem. Bude to hodně nového učení a kombinací, jež dřív nebyly možné," dodává Filip Teplý.