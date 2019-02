Lidé ročně vyhodí třetinu všech potravin, dva Brňané to chtějí změnit pomocí aplikace

Michaela Gregorová a Jakub Henni se rozhodli bojovat s vyhazováním potravin po svém. Vymysleli projekt, díky kterému mohou restaurace nabízet jídlo před vyhozením za nižší cenu. Hladoví zájemci tak ušetří a zároveň podpoří ekologické nakládání s potravinami.

Více než jedna miliarda tun jídla ročně se po celém světě vyhodí ještě dříve, než se dostane k někomu na talíř. Nedostatek potravy je přitom momentálně větší hrozba než vážné nemoci jako malárie nebo spalničky. Snížit množství vyhazovaných potravin v Česku chce skupina mladých lidí, kteří založili projekt Nesnězeno.

Michaela Gregorová pracuje v běžném životě jako architektka pasivních staveb. Během pobytu v Paříži si všimla, že některé pařížské restaurace nabízí před zavírací dobou pomocí aplikace zlevněné jídlo, které by jinak skončilo v popelnici.

V Brně se v té době věnovala projektu DobroKáva, jehož cílem je motivovat lidi, aby dělali dobré skutky. Zde se potkala s Jakubem Hennim, se kterým se spřátelila. Slovo dalo slovo a projekt Nesnězeno začal získávat obrysy.

"Rozhodli jsme se oslovit pár podniků, které známe a kam rádi chodíme. Jejich provozovatelů jsme se zeptali, jestli mají chuť se zapojit. Zájem lidí jsme se rozhodli ověřit přes facebookovou stránku, na které se momentálně neprodaná jídla nabízí," popisuje Michaela.

Dort, sendvič i polední menu

Pilotní verze běží prozatím jen v Brně a je do ní zapojena zhruba třicítka podniků. Jejich počet však s každým týdnem narůstá a zakladatelé projekt plánují v nejbližší době rozšířit i do dalších regionálních měst a Prahy.

Kromě restaurací, bister a kaváren by rádi zapojili také hotely. "Jednáme s dalšími třiceti místy i mimo Brno," dodává Michaela. Mezi zvučnými jmény je momentálně brněnské Bistro Bastardo, pražský Etnosvět či Sklizeno.

Kromě dortů, croissantů nebo třeba sendvičů si lidé můžou přijít i pro celé polední menu nebo vydatnou teplou večeři. Nouze není ani o vegetariánská nebo veganská jídla. "K dispozici ale jsou i masové podniky," říká spoluzakladatelka Nesnězena.

"Pokud se domluvíme s podnikem na spolupráci, napíšeme na Facebook příspěvek o novém partnerství. Každému provozovateli pak dáme přístupové údaje na naši stránku a ti poté sami nabízejí jídlo, které jim zůstává," vysvětluje sympatická tmavovláska, jak systém funguje.

😍 Tyhle výborné chlebíky a raženky čekají na záchranu! Kdo je sní? 📍 FAINE (Janáčkovo nám. 2a, naproti Moulin Rouge) 🍔 Obložená raženka sýrem a šunkou 🍞 Rustikální chléb s hermelínem nebo šunkou ‼️20 Kč (původně 35,-) ⓷ 4 ks raženka ⓷ 4 ks chlebík ⏰ k dispozici do 20:00 ♻️ Okomentuj příspěvek, ujisti se, že jsi první komentující a prokaž se při placení v podniku svým FB profilem. 🍴 ✅ Zapněte si na stránce NoWay(st)! upozornění, aby vám žádný příspěvek neunikl a brzy se těšte na další nabídky skvělých jídel k záchraně! 🍃 Zveřejnil(a) Nesnězeno dne 19. February 2019

Nabídky se objevují zhruba kolem třetí odpoledne a šesté večerní. "Doporučujeme sdílet nabídku nejméně hodinu před zavíračkou," dodává.

Sleva 30 procent a více

Doporučená sleva na jídlo, které by se jinak vyhodilo, je 30 procent a více. Poslední slovo však má samotný podnik a může jej dát i za dobrovolný příspěvek.

Podle Michaely Gregorové si podniky spolupráci pochvalují, líbí se jim, že se jim vrátí alespoň náklady na přípravu jídla a zároveň se mohou stát součástí ekologicky prospěšného projektu. V posledních dnech zaznamenávají brněnští kamarádi i nárůst počtu svých fanoušků na sociálních sítích. Spoluzakladatelka tak věří, že Nesnězeno pomůže do budoucna alespoň částečně eliminovat plýtvání.

Brňané se v dalších fázích rozmýšlejí také nad tím, že uživatele aplikace motivují k drobným příspěvkům na porce jídla pro ty, kteří kvůli své finanční situaci nemají přístup k dostatečnému množství potravin.

Během následujících týdnů by měla být spuštěna aplikace, která provoz vylepší a zjednoduší. "Lidé si pomocí zobrazení na mapě najdou okolní podniky nabízející jídlo k záchraně. Poté přijdou do restaurace s potvrzením v mobilu a odnesou si svoji porci jídla," říká Michaela s tím, aby si zájemci při cestě do podniku ideálně nezapomněli s sebou vzít svoji krabičku.

Pokud se služba osvědčí, plánují se zakladatelé sejít také se zástupci supermarketů, aby zjistili, jakým způsobem je do projektu mohou zapojit.

"Například v Belgii markety dávají k dispozici několik svačinových balíčků denně. Chceme zjistit, jestli by podobný systém nefungoval také tady," uzavírá architektka s tím, že je ale čeká ještě spoustu další práce, aby služba fungovala co nejlépe pro co nejvíce lidí.

Video: Musíme omezit maso, říká expertka