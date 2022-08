Lidé nás mají za šmejdy, slavní nám ale volají sami, dušují se světoví paparazzi

Na jejich fotografiích stojí příběhy bulvárních plátků. Takzvaní paparazzi jako by dokázali šestým smyslem vytušit, kde se v příštím okamžiku objeví nicnetušící celebrita. Pak už si jen stačí počkat a zmáčknout spoušť. Ve světovém showbyznysu je ale podobných náhod méně, než si veřejnost myslí.

Čtenáři se nezřídka domnívají, že paparazzo bezcílně projíždí městem a tu mu do cesty přijde hvězda, která si právě vyrazila perfektně nalíčená na procházku, jindy mu zase štěstí pomůže k úlovku přímo na pláži. Právě tam zastihl známou tvář jen v rouše Evině! Fotky jsou navíc tak povedené, jako by celebrita fotografovi ochotně zapózovala. Proč by ale něco takového dělala? Tuto otázku si položil i The Guardian. Podle deníku mají některé slavné osobnosti s fotografy bulvárních médií mnohem těsnější vztahy, než na veřejnosti prezentují.

V lednu třeba zpěvačka Rihanna informovala svět o svém těhotenství sérií naaranžovaných fotografií, na nichž se prochází s otcem svého budoucího dítěte po Harlemu v New Yorku. V březnu vyfotil paparazzo na dlouhé sklo zpěvačku Jennifer Lopezovou, která se na jachtě opalovala s partnerem Benem Affleckem. Momentka jako by vypadla z dvacet let starého hudebního klipu k písni zpěvačky Jenny from the Block. Přes velkou vzdálenost zpěvačka dělá na fotografa posunky a o jeho přítomnosti evidentně ví.

S paparazzem na dovolenou

"O tom, jak to ve skutečnosti funguje, mají lidé hloupé představy," vysvětluje profesionální paparazzo Aaron Parfitt z Manchesteru. "Myslí si, že jsme šmejdi, kteří lezou po stromech. Ale ty celebrity nám volají samy." Odhaduje, že 80 procent fotografií je předem domluveno. "Byl jsem se slavnými lidmi i na dovolené," vysvětluje. Většinou jde o hvězdy, které žijí z toho, že prodávají svoje soukromí. "Zajedeme do Španělska, nafotíme šest sérií fotek v bikinách a pak je během měsíce průběžně zveřejňujeme."

Je to rutina, o níž se ale mlčí. "Nikdo o tom nechce mluvit, ale dělala jsem to také a přiznávám se k tomu," vysvětluje někdejší účastnice reality show Love Island Malin Anderssonová. Pro paparazzi pózovala běžně. "Bylo to strašně divné," říká devětadvacetiletá žena, která se dnes živí jako influencerka. "Předstírala jsem třeba, že telefonuji. Připadala jsem si divně, ale pak jsem si zvykla." O podobnou zkušenost se podělila další účastnice soutěže Rachel Finniová, již do praxe zasvětil kamarád během večeře. "Řekl, že napíše paparazzovi." Když nechápala, jak to myslí, dodal: "Miláčku, paparazzi přijedou, jen když jim zavoláš." V následujících měsících je začala o svém programu informovat běžně. "Vidět svoji fotografii v novinách a časopisech je naprosto skvělý pocit," vysvětluje svou motivaci.

Jak zahladit nevěru

S fotografy nespolupracují pouze celebrity "nižší třídy". Svého paparazza má Kim Kardashianová i již zmíněná Rihanna. Miles Digg barbadoskou zpěvačku fotí už deset let a je také autorem procházky po Harlemu. Bez ohledu na to, jak silně hvězda září, všechny spojuje stejná motivace - udržet se v povědomí veřejnosti. Hvězdičkám pomáhají fotky v bulváru zajišťovat čtenost jejich sociálních sítí, jako promo ale práci paparazzi používají i filmové supernovy, které zrovna natáčejí nový snímek.

"Je normální, že i běžně velmi odtažití lidé se najednou nechají dennodenně fotit při muckání s novou láskou, která s nimi náhodou účinkuje v připravovaném filmu," vysvětluje Emily Roseová, která se vztahem slavných a fotografů věnuje ve svém podcastu It’s Become a Whole Thing. Zažitá je i jiná praxe. Osobnost může využít služeb novináře k napravení pošramocené pověsti. "Vím o jednom hráči amerického fotbalu, který byl nevěrný," vysvětluje dvaatřicetiletý paparazzo Jesal Parshotam, fotící v Los Angeles. "Nechal se vyfotit, jak se drží za ruku se členy své rodiny, aby utlumil vášně, které zpráva vyvolala."

V anglicky mluvících zemích mají paparazzi otřesnou pověst. Veřejnost jim například vyčítá, že dohnali zpěvačku Britney Spearsovou až k nervovému zhroucení, a viní je i za smrt princezny z Walesu. "Lidé na mě křičeli: 'Zabili jste princeznu Dianu!'" vzpomíná dnes už bývalá fotografka Jaimie Harrisová. Během desetileté kariéry se opravdu setkala se zavrženíhodným chováním. "Pronásledování ve vysoké rychlosti," přiznává. "Všichni jsme jeli na červenou." Zlatou érou z hlediska zisků pro paparazzi bylo období mezi léty 2004-2016, tehdy vydělávali víc, než stačili utratit, a kvůli vidině zisku byli také velmi dotěrní.

Zlatá horečka skončila

"Tohle období je ale pryč," dušují se oslovení profesionálové. Zlatou horečku a bezohledné chování ukončil mimo jiné třeba Instagram. Noviny se zdráhají platit fotografovi, když si mohou obrázky zadarmo stáhnout přímo z účtu celebrit. Za sérii snímků opravdu "zřídka polapitelné" celebrity si mohou autoři fotek sice stále přijít na desetitisíce liber, to se ale podaří zřídkakdy a většina si vydělá jen pár stovek. Řada celebrit spolupracuje, i když zdaleka ne všechny, a čím je objekt zájmu slavnější, tím méně rád zapózuje. Paparazzi nesnáší například zpěvačka Adele, princ Harry nebo fotbalista David Beckham.

S focením přestaly i bývalé účastnice reality show Love Island. Postupně jim došlo, že začaly být na pozornosti závislé. Kvůli fotce v Daily Mail volaly fotografy i v okamžicích, kdy byly takzvaně na dně. "Člověk lidem pořád jenom připomíná, že existuje," svěřuje se Finniová. " K čemu mi ale je, že o mně lidé vědí? Je to tak prázdné."

Dnešní paparazzi si ztěžují, že je veřejnost stále nemůže vystát. Právě třeba na veřejnosti fotí hvězdu, která si je sama zavolala, ale kolemjdoucí je žádají, ať nebohou celebritu nechají na pokoji. Osobnost pak sice situací zklidní blazeovanou poznámkou, že je na focení zvyklá, ale že jde o dohodu, už nepřizná. O morální apel se podělila i bývalá účastnice automobilových honiček Jaimie Harrisová. "Lidé fňukají, ať je necháme být, ale jsou to oni, kdo si nakonec ty obrázky prohlížejí."