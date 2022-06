Lidé kvůli hluku odmítají pracovat v open spacech. Jak to mají firmy řešit?

Technický problém v systému řízení letového provozu dnes na několik hodin zastavil provoz na švýcarských letištích, zvolna už se ale začíná obnovovat. Agentura DPA s odvoláním na mluvčího úřadu Skyguide uvedla, že příčinou přerušení letů byl hardwarový problém v IT síti. Možnost kybernetického útoku úřad vyloučil.

"Švýcarský poskytovatel letových služeb Skyguide zaznamenal dnes v časných ranních hodinách technickou poruchu, proto byl švýcarský vzdušný prostor z bezpečnostních důvodů uzavřen," sdělil ráno Skyguide. Později dodal, že provoz na letišti v Curychu byl obnoven a od 9:30 SELČ by měl fungovat na 75 procent kapacity.

Skyguide cestujícím doporučil, aby se řídili informacemi leteckých společností. Evropská organizace pro bezpečnost letecké navigace Eurocontrol varovala před velkými zpožděními.

Po dobu poruchy muselo být mnoho letů do Curychu a Ženevy odkloněno do sousedních zemí. Aerolinky Swiss International Air Lines uvedly, že dálkové spoje ve směru do Švýcarska přistály na různých letištích v sousedních zemích, včetně Lyonu, Milána a Vídně. Desítky odletů byly zrušeny.

Skyguide nebyl zatím schopen uvést, kolik letadel bylo kvůli poruše odkloněno nebo nemohlo vzlétnout. V každém případě se problém dotkl tisíců cestujících. Mnoho z nich přistálo na letištích vzdálených stovky kilometrů od jejich cílové destinace. Jiní čekají na letištích na odlety letadel, která se nyní nacházejí na jiném letišti.