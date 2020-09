Vědci: Lidé, kteří se po srdečním infarktu pravidelně věnují sexu, žijí déle

Lidé, kteří prodělali infarkt, si mohou prodloužit život tím, že se vrátí k pravidelnému sexu. Alespoň to tvrdí nová vědecká studie. Jeden z jejích hlavních autorů dodal, že stačí souložit jednou za týden až čtrnáct dní. Lidé, kteří jsou fyzicky aktivní, se podle něj nemusí bát, že by je při sexu záchvat potkal znovu.

Lidé, kteří prožili infarkt, se častokrát bojí, že jim sex může přivodit další srdeční záchvat. Studie, která vyšla v odborném časopise European Journal of Preventive Cardiology, ale prokázala, že souložení naopak může prodloužit život, napsal zpravodajský web americké stanice CNN.

"Sexuální aktivita je důležitou součástí zdravého a kvalitního životního stylu. Návrat k sexu po srdečním infarktu může člověku pomoct, aby sám sebe opět vnímal jako zdravého, mladého, aktivního a energického jedince," upozornil vedoucí výzkumu Yariv Gerber z univerzity v Tel Avivu.

Vědci pro účely výzkumu po dobu 20 let pravidelně sledovali 495 partnerských dvojic ve věku 65 let a méně. Zjistili, že lidé, kteří v prvních šesti měsících po prodělání infarktu měli se svými partnery pohlavní styk stejně často jako dřív nebo častěji, měli o 35 procent nižší riziko předčasného úmrtí než ti, co se sexu začali vyhýbat nebo ho omezili.

Podle Gerbera přílišná fyzická zátěž při sexu sice potenciálně může přivodit další srdeční záchvat, z dlouhodobějšího hlediska jsou ale problémy se srdcem způsobené nedostatkem tělesných aktivit. Infarkt podle něj hrozí spíše lidem, kteří mívají sex výjimečně. Ti, co se mu věnují pravidelně, žádné výrazné riziko nepodstupují.

"Lidé, kteří bez problémů uběhnou nebo ujdou kilometr a vystoupají do schodů, nemají důvod se sexu bát. V ideálním případě by se k němu měli vrátit už několik dnů poté, co je propustí z nemocnice. Nejdřív by to ale pochopitelně měli konzultovat se svými lékaři, protože vždycky záleží na tom, jak těžký srdeční infarkt měli a jestli po něm netrpí srdeční arytmií či fibrilací komor," zdůraznil Gerber.

Vedoucí výzkumu také uvedl, že ke zvýšení naděje dožití vede i relativně nízká frekvence sexuálních aktivit. "Mít sex jednou týdně nebo jednou za 14 dní je mnohem lepší než ho nemít vůbec. Po šoku, který lidé při infarktu zažijí, je pro ně sex dobrým způsobem, jak obnovit svou fyzičku, mentální schopnosti i funkčnost partnerského vztahu," vyzdvihl Gerber.

Obezitolog: Všichni někam spěcháme a to srdci neprospívá: