Káva prospívá játrům, lidé jsou méně náchylní k jejich onemocnění. Pomáhá i instantní

Dva týdny po skončení olympijských her se v Praze na Ládví uskuteční dvouhvězdičkový turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu. Pořadatelé očekávají, že se jej od 19. do 22. srpna zúčastní kompletní domácí špička včetně párů Ondřej Perušič, David Schweiner a Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková, které se kvalifikovaly do Tokia. Do Prahy se elitní okruh vrací po šesti letech, kdy se naposledy konal turnaj na Štvanici.

"Obrovská investice ve výši 30 milionů korun do rekonstrukce Beachklubu Ládví umožnila, aby se turnaj Světového okruhu vrátil do Prahy," řekl předseda volejbalového svazu Marek Pakosta. "Pro řadu domácích týmů vyjma těch nejlepších je to jedinečná šance, jak získat body do žebříčku pro nasazování na elitní turnaje," dodal Pakosta na dnešní tiskové konferenci, která se konala při příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaného zázemí areálu.