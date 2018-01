před 4 hodinami

Newyorčané se i přes mrazivé teploty zúčastnili každoroční jízdy metrem bez kalhot | Video: Asociated Press | 00:37

Ani osm stupňů pod nulou neodradilo skupinku Newyorčanů, aby se v neděli odpoledne svezla tamním metrem bez kalhot. Přišli na jednu ze stanic podzemní dráhy, sundali si kalhoty a nastoupili do vagonu, jako by šlo o běžnou cestu. Podle pořadatelů se z původně malé akce, které se poprvé zúčastnilo sedm lidí, stala "celosvětová oslava bláznovství", do které se každý rok zapojují desítky měst po celém světě.

autor: Video | před 4 hodinami

