Lezl bez jištění jako už tolikrát před tím. Osudnou chybu populárního lezce zachytila kamera

Po nehodě byly na místo vyslány specializované záchranné týmy včetně potápěčů a odborníků na vodní záchranu. Jemenský úřad civilní obrany později oznámil, že se podařilo Antarovo tělo najít a vyprostit ze dna kráteru.
Jemenský dobrodruh Al-Qaqa Ibn Antar zemřel po pádu do vulkanického kráteru na jihozápadě země. Třicetiletý muž byl na sociálních sítích známý pod přezdívkou „Spider-Man z Jemenu“ a proslavil se videi, na nichž bez jakéhokoli jištění zdolával strmé skalní útvary a předváděl riskantní akrobatické výkony. Právě aktivita, která mu přinesla celosvětovou popularitu, se mu nakonec stala osudnou.
K tragédii došlo v pátek u vulkanického kráteru Hardah Dam. Podle jemenských úřadů se muž pokoušel vylézt po téměř kolmé skalní stěně bez bezpečnostního vybavení, když náhle ztratil oporu a zřítil se dolů. Na sociálních sítích se rychle rozšířilo video, které podle všeho zachycuje okamžik nehody.
Krátký záznam ukazuje lezce, jak šplhá po skalní stěně bez jakéhokoli jištění. V jednu chvíli se drží pravou rukou, zatímco levou má ve vzduchu. Následně zřejmě ztratí úchop a padá do hlubin kráteru.
Hardah Dam, známý také jako Haradhat Damt, patří mezi nejznámější přírodní lokality Jemenu. Vulkanický kráter o průměru přibližně 120 metrů se nachází poblíž města Damt v jižní části země. Na jeho dně leží horké sirné jezero, které se v posledních letech stalo vyhledávanou turistickou atrakcí.
Po nehodě byly na místo vyslány specializované záchranné týmy včetně potápěčů a odborníků na vodní záchranu. Jemenský úřad civilní obrany později oznámil, že se podařilo lezcovo tělo najít a vyprostit ze dna kráteru.
Úřad ve svém prohlášení ocenil hrdinské úsilí záchranářů a popsal zásah jako jednu z nejnáročnějších a nejsložitějších terénních záchranných operací. Podle vyjádření záchranných složek museli členové týmu pracovat v extrémně náročném prostředí, které komplikoval strmý terén, vysoké teploty uvnitř kráteru i obtížný přístup k místu nehody.
Zveřejněné záběry ukazují záchranáře, jak s pomocí horolezeckého vybavení slaňují po stěně kráteru. Následně spouštějí speciální klec určenou k vyproštění těla. Podle agentury AP našli potápěči tělo ve vodě v hloubce přibližně 30 metrů pod hladinou. Pátrací a záchranná operace trvala zhruba čtyři hodiny.
Al-Qaqa Ibn Antar si během let vybudoval početnou skupinu sledujících na sociálních sítích. Na svých videích často zachycoval výstupy na některé z nejdrsnějších skalních útvarů Jemenu. V jednom z nich například visel pouze rukama na okraji skalního převisu, zatímco se pod ním otevíral strmý sráz. Ani tehdy nepoužil žádné bezpečnostní vybavení.
Po tragédii vydaly jemenské úřady výzvu všem milovníkům adrenalinu a dobrodružných sportů, která připomněla nutnost dodržovat bezpečnostní pravidla a používat odpovídající ochranné prostředky.
Úřad zároveň varoval, že podobné riskantní aktivity bez dostatečného jištění mohou vést k tragickým následkům, jak ukázal případ muže, kterého fanoušci po celém světě znali jako „Spider-Mana z Jemenu“.