Letos vítězí dovolená na farmě

Barbora Vojtová

„Jsem přesvědčen o tom, že našim hostům nabízíme nejatraktivnější formu dovolené,“ říká Hans Embacher, výkonný ředitel projektu Urlaub am Bauernhof, jehož smyslem je poznávání rakouských regionů skrze ubytování na farmách a v horských chatách.

Jaký je příběh projektu Urlaub am Bauernhof?

Urlaub am Bauernhof čili "dovolená na farmě" je platforma, ve které je aktuálně zahrnuto 2200 malých farmářů, kteří nabízejí svým hostům většinou ubytování v podobě "bed and breakfast" - tedy přenocování se snídaní buď v pokojích, či v apartmánech.

Kdy byl tento projekt založen a co je jeho hlavním účelem?

První koncept byl vytvořen v roce 1971 v regionu Salzkammergut / Solné komoře v Horním Rakousku. Ale národní organizace s původním názvem Dovolená na farmách v Rakousku byla založena až v roce 1991. Hlavní účel vycházel z potřeb malých farmářů, mezi které patřila podpora jejich turistických aktivit a příležitost uspět v rámci tvrdé konkurence na trhu cestovního ruchu. Naopak smyslem organizace z pohledu potenciálních hostů bylo nabídnout jim takové služby, které v brožurách běžných cestovních kanceláří a agentur nenajdou. Takže jsme naším projektem podpořili nabídku i poptávku.

Jak se koncept od svého založení změnil?

Ze začátku byli naši členové "pouze" skvělými hostiteli, ale vesměs velkými neprofesionály co do marketingu a vlastní propagace. Členství v Urlaub am Bauernhof jim přináší právě to, co často neumí, tedy zejména marketing - např. prezentaci v prospektech či na webových stránkách projektu, které dnes platí jako záruka kvalitního ubytování a zázemí.

Jaké jsou podmínky členství v Urlaub am Bauernhof?

Naši členové musí mít farmu, která funguje ve smyslu svého původního účelu, čili že hosté mohou vidět běžný život na farmě a v konečné fázi také přidat ruku k dílu, pokud by měli zájem. Každý náš člen navíc musí splnit vydefinovaná kritéria kvality, za kterou jsou ohodnocováni až pěti kytičkami, stejně tak jako mají například hotely své hvězdy.

Jaké výhody má ubytování na farmě právě oproti hotelům?

Ubytování na farmě je nejlepší možností, jak poznat rakouský venkov a setkat se osobně s místními obyvateli. Malé farmy (většinou do dvanácti lůžek) jsou navíc často o velmi osobním vztahu s hostem a službách v rodinné atmosféře. Farmy jsou také ve většině případů situovány na nejatraktivnějších místech v regionu, mimo města a v krásných stráních s výhledem na hory a do údolí. Navíc většinou veškeré produkty, které jsou hostům na farmě k dispozici, včetně jídla, pochází z vlastní produkce farmářské rodiny.

Co se dělo během koronavirové krize a jak se s ní vaši členové poprali?

Pandemie byla samozřejmě velkým šokem pro nás pro všechny. Farmáři se s ní ale naštěstí vyrovnali velmi dobře, protože se ve svém hospodářství věnovali dál klasické práci, kterou si zvířata a plodiny běžně žádají. Někdy nám dokonce říkali, že jsou rádi, že mají nyní konečně čas na práci, na kterou do té doby nebyl. Například na práci v lese. Svůj čas totiž obvykle alokují mezi povinnosti na farmě, rodinu a péči o hosty. Samozřejmě mezi nimi panovala také nejistota ve vztahu k tomu, co se bude dít během letní turistické sezony. Všechny tedy nakonec potěšila zpráva, že se bude moci cestovat a jejich farmy bude možné navštěvovat. I když s určitými restrikcemi. Obecně ale platí, že na farmách jsou dobré podmínky pro udržení bezpečnostních vzdáleností, takže si hosté budou moci užít svoji dovolenou v zásadě bez velkých omezení.

Jak krizi zvládl váš tým a na co jste se během ní zaměřili?

Během koronakrize jsme měli plné ruce práce s informováním našich členů o aktuální situaci, restrikcích a dalším vývoji. Hostům jsme naopak poskytovali zajímavosti z farmářského života ve smyslu receptů, toho, jaké činnosti si v dané sezoně farma vyžaduje, ale nabízeli jsme i kreativní nápady na to, jak inspirovat děti, aby se nenudily. Jakmile restrikce skončily, soustředili jsme se v první řadě na aktivizaci domácího cestovního ruchu a nyní jsme už opět v kontaktu s našimi hosty po celé Evropě.

Jaké jsou tedy plány vašich členů na toto léto a mají stále volné kapacity?

Pobyty na farmách jsou nyní samozřejmě velmi žádané, ale stále najdete volná místa v téměř všech regionech Rakouska. Všichni jsou nyní vděční za to, že mohou opět ubytovávat hosty, i když si uvědomují, že letos to "normální" letní sezona nebude.

Proč si myslíte, že by i čeští turisté měli zkusit pobyt v rámci projektu Urlaub am Bauernhof?

Myslím si, že Urlaub am Bauernhof je vůbec nejlepším a nejpříjemnějším způsobem, jak poznat Rakousko, setkat se s místními obyvateli a tímto způsobem si užít kouzlo jednotlivých regionů. Každého také určitě nadchnou lokální produkty, které farmáři a zemědělci vyrábějí. Pro děti je to ideální způsob, jak se dozvědět víc o životě a práci na farmě a vidět, jak vlastně vzniká a odkud pochází jídlo. Farma je skvělým místem pro děti, které jsou aktivní a zvídavé, vždy tam mají co objevovat, takže o jejich zábavu bude postaráno. A pokud by hosté chtěli vyzkoušet ještě o něco jinou formu dovolené, pak doporučuji ubytování v takzvané Almhütte čili na alpské salaši, kde si užijí absolutní klid a relaxaci. Pro aktivnější návštěvníky jsou právě farmy a chaty na pastvinách ideálním výchozím bodem pro cyklistické a turistické túry, většinou zpestřené o koupání v jezerech, které často vlastní přímo farmář, u kterého jsou hosté ubytováni.

Jak byste tedy ve dvou větách shrnul projekt Urlaub am Bauernhof?

Urlaub am Bauernhof je pro mě osobně nejpřitažlivější forma dovolené, v objetí přírody a dokonalé pohostinnosti místních obyvatel. Navíc ve skvělém poměru kvalita versus cena. Na našem webu najdete nejatraktivnější farmy v Rakousku včetně jejich popisů a fotek, takže si uděláte dokonalý obrázek o tom, co vás kde čeká.

Více na: www.urlaubambauernhof.at nebo www.farmholidays.com