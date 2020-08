KAT Walk. Dálková turistická trasa Kitzbühelskými Alpami není nic pro pecivály

Miroslava Kohoutová

Na ruch a shon zapomeňte. Na KAT Walk, dálkové turistické trase Kitzbühelskými Alpami, nenarazíte ani na jedno. 106 kilometrů dlouhá cesta tyrolskou horskou krajinou, kde vrchol hory střídá další a v každém údolí zaslechnete jiný dialekt, vám poskytne autentický a nezapomenutelný zážitek. Na KAT Walk doslova zažijete hory a najdete klid, štěstí a rovnováhu.

Horská průvodkyně Elke Henkeová provází po této trase turisty od prvního oficiálního výletu v roce 2015. Funkci manažerky tehdy vyměnila za adrenalin a pořádnou dávku zážitků. "Po několika letech ve funkci manažera v automobilovém průmyslu jsem došla do stadia vyhoření, kdy mě již má práce dále neuspokojovala. Mé silné spojení s přírodou mě nakonec dovedlo až k rozhodnutí stát se certifikovaným horským průvodcem. Najít mír, štěstí, rovnováhu a to vše sdílet s ostatními turisty," vzpomíná Elke, kterou na jejích cestách doprovázejí dvě fenky francouzského vodního psa jménem Héloise a Glorieuse - jediné chovné feny tohoto plemene v Tyrolsku.

Jen pro trénované

Jít, užívat, rozhlížet se, vnímat. Tak budete podle Elke prožívat typický den na KAT Walk. Na trasu, která začíná v obci Hopfgarten a jejíž cíl je v St. Ulrich v údolí PillerseeTal, byste se podle Elke měli vydat, jen pokud jste zdraví, trénovaní, nemáte strach z výšek, a především cítíte silné propojení s přírodou. Rozhodně se nejedná o trasu pro typické pecivály. Absolvovat ji přitom můžete v každém věku. Nejstaršímu turistovi, kterého Elke provázela, bylo 79 let. "Celá KAT Walk vede nepřetržitě po červené, středně obtížné turistické trase, takže vzdálenost a výškový profil se pro vás stanou výzvou, zvláště pokud nejste dostatečně fyzicky zdatní a zároveň si nevyhradíte dostatek času. Čas je to, co si rozhodně vezměte s sebou. Dejte si dostatek času pro každou jednotlivou etapu tak, abyste si z ní vzali vše, co vám nabízí. Tu krásu, to úsilí," radí Elke.

Za tyrolskou přírodou i místními obyvateli

Kromě dechberoucích výhledů a úchvatné panenské přírody vás čekají i horské chaty, salaše, konverzace s místními obyvateli, lokální speciality a rozmanité zážitky. Vždy je zde co vidět a co ochutnat. Mírné svahy střídají strmější a za své kroky se můžete odměnit čerstvým mlékem, domácím pečivem či vyzrálým alpským sýrem. "Každý den je jiný, každý turista prožije trasu svým způsobem. Někteří dosáhnou svých limitů, jiní je překonají. Nadmořská výška nad 6000 metrů a vzdálenost delší než 100 km jsou pro některé turisty fyzickou výzvou. Každá jednotlivá fáze cesty má své zvláštnosti, tradice, zvyky, povahu, vkus. Trochu luxusu zažijete na konci každé trasy v předem rezervovaných ubytovacích zařízeních, ve kterých budete rozmazlováni regionálními lahůdkami," popisuje Elke.

A nejkrásnější místo na KAT Walk ? "Vrchol Lodronu, při druhé etapě, který je prvním vrcholovým vítězstvím. Ten je pro mě jedním z nejslibnějších a nejkrásnějších. Místo síly," má jasno Elke, která na trase zažila mnoho krásných a dojemných příběhů. "Každý z těchto příběhů se během KAT Walku stane tak důvěrně známým, že si je všechny nechám pro sebe. Chci ale říct, že si z trasy každý odnese svůj vlastní okamžik. Příběh hor, který si uchová ve svém srdci a odnese si ho s sebou domů navždy," je přesvědčena Elke.