Léto v Luhačovicích: objevujte Bílé Karpaty a nechejte se hýčkat

Ráno na kolo nebo na túru a večer do wellness. Luhačovice - náš tajný tip na letní dovolenou.

Na dovolenou strávenou v Česku se už vlastně všichni těšíme jako na příjemnou změnu a začínáme hledat místa, kde bychom nemuseli narážet na mraky lidí. Jeden z dobře ukrytých pokladů představují i Luhačovice. Každý si je sice hned spojí s dlouhou lázeňskou tradicí, ale nenechte se mýlit. Luhačovice neoplývají jen léčivými prameny a čistým vzduchem, ale poslouží jako skvělý výchozí bod pro túry a cyklovýlety do okolních lesů Bílých Karpat nebo na Slovácko za vínem. Skvělou lázeňskou infrastrukturu ovšem oceníte, když se ze svých toulek a výletů po okolí večer vydáte do některého ze špičkových wellness center, protáhnete se v bazénu nebo se svěříte do rukou šikovných masérů. V samotném městečku na vás navíc čekají dobré restaurace, roztomilé cukrárny i kavárny s výběrovou kávou.

Bílé Karpaty, vizovická slivovice i jedinečná architektura na jednom místě

V okolí Luhačovic najdete pěknou řádku míst, která ještě turisté neobjevili. Patří mezi ně Bílé Karpaty a jejich vrcholy Královec, Velká Javořina, Lopeník nebo Chmeľová s neuvěřitelnými výhledy. Mezi nimi se vinou venkovské silnice a na úbočích se zvedají louky, které spásají ovečky. Tu a tam na stráních stojí staré roubenky a kolem nich v létě voní seno. Tuhle valašskou romantiku můžete objevovat na pěších túrách nebo na kole. Na něm se z Luhačovic navíc snadno dostanete i na druhou stranu. Za Uherským Brodem začínají vinohrady a vinohradnické "búdy" východního Slovácka. Kousek je to do Vizovic za trnkami i do Zlína za úžasnou architekturou.

Kdo by chtěl víc odpočívat než sportovat, vystačí si určitě i s krásným okolím Luhačovic, s Luhačovickou přehradou a s hlubokými lesy kolem. V Luhačovicích najdete desítky hotelových wellness center, meditační jurtu, plovárnu se sluneční terasou a taky Luhačovickou přehradu. Tady se dá skvěle jezdit na bruslích, půjčit si lodičku nebo se projet na paddleboardu. Na břehu přehrady najdete aqupark nebo dětské lanové centrum a v kopcích nad přehradou nejdelší přírodní vodní skluzavku u nás.

Na skleničku do lázní

V samotném lázeňském městečku na vás čeká spousta lákadel. Mezi nimi např. teplé lázeňské oplatky do ruky, restaurace v lázeňských domech nebo kavárny na kolonádě s výhledem na jedinečné stavby Dušana Jurkoviče, které Luhačovicím vtiskly jedinečnou podobu. Pro zdraví si můžete připít některým ze dvou desítek minerálních pramenů, které tu vyvěrají, pro radost zase skleničku moravského vína nebo koktejl v baru.

Luhačovice patří k jednomu z mála míst, kde najdete několik zážitkových restaurací na docela malém prostoru. Prvorepubliková noblesa, francouzská kuchyně i moderní trendy v gastronomii budete objevovat s chutí. Navíc si tu dávají záležet na skvělém servisu a na tom, abyste si nejen pochutnali, ale cítili se jako praví lázeňští hosté.

Na dovolenou bez starostí

I když to může znít trochu otřepaně, Luhačovice jsou připraveny na všechny turisty. Najdete tu kemp u přehrady, ubytování v soukromí a rodinné penziony, ale také komfortní hotely s promyšlenými wellness centry, s trendy restauracemi a často také s dobře promyšleným programem pro děti. Pro ně je také připraveno několik velkých dětských hřišť nebo městská hra Hurá ven!

Pro snadnější plánování připravily Luhačovice spolu s destinační společností Zlínsko a Luhačovicko webovou stránku Tady pramení Luhačovice. Kromě ní najdete pečlivě zmapované tipy na výlety v okolí na webu Zlínsko a Luhačovicko.