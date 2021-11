Letiště v Amsterdamu pořídilo dvacet vepřů. Odhánějí ptáky, aby nenaráželi do letadel

Letiště v Amsterdamu přišlo s kuriózním řešením, jak z pozemku mezi přistávacími drahami odehnat velké ptáky, kteří se často srážejí s letadly, a komplikují tak dopravu. Na pole uprostřed ranvejí nasadilo 20 vepřů, kteří opeřencům spásli potravu a navíc se je snaží lovit.

Amsterdamské letiště Schiphol muselo v loňském roce řešit okolo 150 případů, kdy se letadlo srazilo s většími ptáky, jako jsou husy. Podobné kolize bývají pro posádky značným ohrožením, obzvlášť pokud se opeřenci zachytí do motorů. Aby dispečink předešel neštěstím, pořídil si 20 prasat. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

V rámci šestitýdenního zkušebního projektu, který začal letos v září a skončil první týden v listopadu, letiště vypustilo zvířata na pozemek o rozloze přes dvacet metrů čtverečních. Na poli mezi dvěma ranvejemi dříve rostla cukrová řepa, kterou vedení letištního provozu nechalo sklidit. Prasata poskytla malá farma, která se zaměřuje na venkovní chov, řekla novinářům tisková mluvčí letiště.

Následně vepři dostali za úkol sežrat zbytky plodin, které k přistávacím drahám ptactvo lákaly. Pro husy a další větší opeřence se tak plocha stala méně atraktivní, vysvětlil spolumajitel vepřína Stan Gloudemans. Druhý přínos prasat spočívá v tom, že se coby masožravci snaží chytit ptáky, kteří na ranvej přilétávají, aby si odpočinuli.

I když čuníci neběhají dost rychle na to, aby husy ulovili, jejich pokusy jsou pro ně výstražným znamením, které je odrazuje od toho, aby se na ranveji zdržovaly. Je to vůbec poprvé, co o Gloudemansovy vepře zažádalo letiště. "Bezpochyby jde o nejkurióznější nabídku, co jsem zatím dostal. Říkám si, jestli naše prasata příště nebudou chtít na odhánění zlodějů nebo něco podobného," přiznal chovatel.

Jestli se výskyt ptáků na letišti po příchodu vepřů snížil, bude nyní dispečink na základě záznamů analyzovat. Pokud se ukáže, že ano, budou na pozemek mezi ranvejemi v příštím roce nasazena dlouhodobě. Vedle toho letiště zaměstnává dvacet ptačích kontrolorů, kteří opeřence odhánějí pomocí laserových paprsků a zvukových signálů.

Mohlo by vás zajímat: Prase umí šikanovat celou rodinu, byt po jeho řádění nepoznáte, ale změnilo mi život, říká Vaštová