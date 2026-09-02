Svištíte po italské dálnici k moři, když TO na vteřinu zahlédnete. Mezi domy a přerostlou zelení vykoukne ocas dopravního letadla a červený pruh s nápisem ČSA. Než stačíte pořádně otočit hlavu, je pryč. A vám v hlavě zůstane viset otázka, kterou jsem si po téhle vyhlídce začala klást i já – co dělá letoun Československých aerolinií na zahradě uprostřed severní Itálie?
Je to opravdu jen okamžik a letadla jsou tam dokonce dvě. Schovaná za přilehlou zástavbou a přerostlou zelení. Chvíli jsem si nebyla jistá, jestli se mi to nezdálo.
Po krátkém googlení ale bylo jasné, že tenhle příběh není obyčejný. Kolem letadel přistavěných k řídící věži byste ještě před 15 lety našli životem kypící restauraci s diskotékou i nedělní živou hudbou, kam se lidé sjížděli zdaleka.
Letadlo jako restaurace
Vyřazené letadlo u silnice pro Čechy není nic tak nevídaného. Kdo někdy jel po D10 z Prahy na Mladou Boleslav, těžko minul proslulé občerstvení Letadlo u Bakova nad Jizerou. Tam stojí bývalý stroj Československých aerolinií, sovětský Iljušin Il-18 s registrací OK-WAJ, který kdysi létal až do Havany a od poloviny 80. let slouží jako motorest.
Letecká legenda normalizačních dob
Český stroj, který o něco lépe uvidíte při cestě zpátky k Veroně, je Tupolev Tu-134A s registrací OK-CFE vyrobený v Sovětském svazu v roce 1972. Než dostal provozní značku OK-CFE, nesl tovární označení OK-9522.
Do flotily Československých aerolinií přiletěl 12. května 1972 a létal pro ně bezmála osmnáct let. Frankfurt, Heathrow, Vídeň, Amsterdam, Curych – to byly jeho typické destinace, pro něž byl s doletem tři tisíce kilometrů jako stvořený.
Československo si mezi lety 1971 a 1978 pořídilo devatenáct strojů Tu-134A. Čtrnáct z nich provozovaly ČSA, čtyři patřily vládní letce a jeden armádě.
„Náš“ OK-CFE dolétal zhruba v polovině životnosti v lednu 1990, celých osmnáct let odsloužil bez nehod, jen už nevyhovoval moderním nárokům. Jen pro zajímavost, poslední letouny Tu-134 vyřadily ČSA na konci roku 1997, v Rusku ale tyhle staré Tupolevy ukončily provoz až v roce 2022.
Nesourodá dvojice ve Villamarzaně
Druhé letadlo je americký Douglas DC-6B, který nese původní registraci I-DIMA a od listopadu 1953 létal pro Alitalii, poté pro její dceřinou společnost SAM, znovu se vrátil k Alitalii a od roku 1970 sloužil u italského vojenského letectva pod vojenskou značkou MM.61965.
Využíval jej také útvar 31° Stormo, který zajišťuje vládní a prezidentské lety. Vyřazen z provozu byl v lednu 1978.
Ve Villamarzaně stojí přetřený do barev dávno zaniklé italské společnosti LAI a s fiktivní registrací I-LOVE, přestože u těchto aerolinek nikdy nesloužil.
Když se staří lidé dívali na oblohu
Příběh vysloužilých letadel obvykle končí ve šrotu, OK-CFE ale putovalo do Itálie. Proč a jak se nám vypátrat nepodařilo, podle stránky Aerial Visuals se ale dostal do leteckého parku u Porto Recanati. A tam ho kolem roku 2000 zakoupil muž s dost nezvyklým plánem.
Jmenoval se Luigi Stecca, místní mu říkali Gigi a byl to sládek z nedaleké obce Costa di Rovigo. K nápadu ho ale přivedla úplně jiná práce. „Deset let jsem pracoval jako vedoucí v domovech důchodců,“ vzpomínal Stecca v roce 2015 pro deník Il Gazzettino. „Dodnes si pamatuju, jak mi spousta stařečků při pohledu na letadlo na obloze říkala, že by se v něm hrozně rádi proletěli.“
A tak si Gigi vysnil podnik pro mladé i staré, kteří by se jinak na na palubu letadla nikdy nedostali, a v katastru obce Villamarzana vzniklo letiště, ze kterého se nelétá.
Restauraci otevřel Stecca v roce 2000. Uprostřed areálu dodnes stojí dva letouny propojené do jídelny, řídící věž, vrtulník, bazén a diskotéka. Interiér zdobily kopie děl Michelangela a Leonarda da Vinciho, podle čehož podnik dostal jméno „Michelangelo da Vinci“.
Pokuta uzemnila i letadla
Snům Gigiho Steccy ale došlo palivo. Restauraci od začátku provázely spory s úřady kvůli černým stavbám a následné pokuty.
V roce 2014 se definitivně zavřela a areál začal chátrat. Provozovatel skončil v platební neschopnosti a obě letadla putovala do dražby, aby se z výtěžku pokryly dluhy.
Nad českým Tupolevem i americkým Douglasem se od té doby vznáší hrozba sešrotování. Z místa, kam kdysi vozili seniory za snem o létání, se stala jedna z nejfotografovanějších opuštěných staveb v Itálii a poutní místo milovníků industriální melancholie.
Jedním z četných návštěvníků tohoto urbexu byl i nizozemský letecký blogger Ruudleeuw, který nám k článku zapůjčil fotografie ze své návštěvy.
Šance na znovuotevření?
Aktuálním majitelem je od roku 2021 padovský nábytkář Gianluca Bertin. „Hned mě to dostalo. Luigi Stecca měl geniální nápad, když vytvořil něco tak monumentálního,“ popsal Bertin pro deník Il Gazzettino, proč se do zdánlivě ztraceného projektu pustil.
Za chátrající pozemek s letadly dal dohromady kolem 120 tisíc eur a navrch zdědil i dluh vůči obci, který v roce 2022 dosahoval 280 tisíc eur (asi sedm milionů korun).
Bertin opakovaně sliboval znovuotevření, naposledy na léto 2025, areál ale zatím chátrá dál.
Tak kdybyste náhodou jeli kolem, třeba na dovolenou do Ravenny, Rimini nebo San Marina, udělejte si krátkou odbočku a zajděte si letadla prohlédnout na vlastní oči, stojí to za to.
Zdroj: planelogger.com, hn.cz, planes.cz, aerialvisuals.ca, ilgazzettino.it, atlasobscura.com
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