Z běžného bytu vytvořila unikátní kulisu a z pracovních zkušeností udělala virální obsah. Barbaru Bacilieriová alias Barbie Bac ze své improvizované paluby letadla s humorem přibližuje zákulisí létání a předává praktické tipy v rámci cestování. Právě proto ji sledují miliony lidí a patří mezi oblíbené tvůrce.
Tohle v běžném interiéru jen tak neuvidíte. Bývalá letuška Barbara Bacilieriová, známá na sociálních sítích jako Barbie Bac, si ve svém obývacím pokoji vytvořila věrnou kopii interiéru letadla: nechybí dvě řady sedaček, okénka ani typické závěsy, které evokují skutečný let.
Nejde přitom o výstřelek nebo designovou kuriozitu. Celý prostor slouží jako plnohodnotné natáčecí studio, odkud vznikají její videa pro platformy jako TikTok, YouTube či Instagram.
Třiatřicetiletá Barbara původem z Argentiny pracovala jako letuška celých 14 let, dnes se naplno věnuje tvorbě obsahu a patří mezi úspěšné cestovatelské influencerky. Ač to možná zní paradoxně, právě autentické prostředí „domácího letadla“ dodává jejím videím na věrohodnosti. Díky tomu může divákům přiblížit situace, které by jinak zůstaly skryté za zavřenými dveřmi kabiny.
Nepříjemné drobnosti
Přestože často nabízí praktická témata, nechybí jejím videím lehkost a humor. Barbara například vysvětluje, proč je důležité používat při nevolnosti papírové sáčky připravené v kapse sedadla. „Když se tato nehoda stane, letušky to mohou jen sebrat ubrouskem a trochu to přestříkat voňavkou,“ upozorňuje. A možnosti důkladného úklidu jsou během letu velmi omezené - zápach tak může zůstat v kabině po zbytek cesty.
Čistota v letadle její diváky opravdu zajímá, i proto toto téma často zpracovává. Například vyzradila, že se toalety v letadle důkladně uklízejí zpravidla jen jednou denně, a proto doporučuje nikdy do nich nevstupovat naboso. A zároveň apeluje na základní ohleduplnost. Cestující by podle ní neměli nechávat použité kapesníky ani jiný odpad v kapsách sedadel. Právě tyto „drobnosti“ totiž dokážou palubní personál velmi nepříjemně překvapit.
Realita bez příkras i nadsázka
Ve svém studiu však simuluje i situace, které by v reálném provozu nebyly možné. Třeba servis nápojů ve skleničkách nebo manipulaci s nadrozměrným zavazadlem bez omezení. „V mém ‚letadle‘ si můžete dělat téměř cokoli – klidně si můžete přivést i opici,“ říká s nadsázkou.
Úspěch Barbie Bac tak stojí na kombinaci zkušeností, otevřenosti a schopnosti přiblížit svět létání běžným lidem. A její netradiční studio v obýváku je jen prostředkem - tím hlavním je obsah, který baví, informuje a zároveň ukazuje realitu bez příkras.
Video: Lidi mě pozvraceli, tahali za sukni i na mě sahali, vzpomíná letuška
Zdroj: Profimedia, News18
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.