Lesy v lese a totální kontakt s přírodou. Tohle bude největší dřevěná stavba v zemi

Česko míří do první ligy udržitelné architektury. Nová centrála Lesů ČR v Hradci Králové se stane největší dřevěnou budovou v zemi - a možná i symbolem proměny celé stavební kultury.

Představte si kancelářský komplex, který vyrůstá uprostřed lesa a místo betonu a skla je vytvořen voňavým dřevem. Tak vypadá ambiciózní projekt "Lesy v lese", za jehož návrhem stojí renomované architektonické studio CHYBIK + KRISTOF ve spolupráci s architektem Janem Stolkem a projekční kanceláří K4.

Nové sídlo Lesů České republiky se má stát nejen administrativním centrem státního podniku, ale také manifestem udržitelné architektury.

S užitnou plochou 8000 m² nad zemí a dalšími 4000 m² v podzemí půjde o největší dřevostavbu v Česku. A jednu z největších ve střední Evropě. Základní myšlenka? Postavit budovu ze stejného materiálu, o jehož udržitelnou produkci se Lesy ČR samy starají.

"Dřevo je materiál budoucnosti - hluboce zakořeněný v naší tradici, přesto mimořádně všestranný a obnovitelný," říká architekt Ondřej Chybík a dodává: "Tento projekt má ambici otevřít v České republice cestu k realizaci velkých dřevostaveb a inspirovat k plnému využití potenciálu tohoto materiálu."

Kanceláře přímo v lese

Budova je navržena jako pět podélných bloků orientovaných směrem do lesa, přirozeně zapuštěných do okolního prostředí. Každý blok poslouží jinému oddělení, ale všechny budou propojeny centrální halou. Mezi jednotlivými částmi vzniknou zelená nádvoří, která umožňují přirozený průnik přírody do interiéru.

Dispozice zkombinuje funkčnost s lidskostí - od zón pro soustředěnou práci přes prostory pro workshopy až po sdílené komunitní zóny. Vznikne tak efektivní, ekologické a přirozené prostředí pro práci.

V hlavní roli dřevo a zdolané překážky

Použitý konstrukční systém je postaven na třech hlavních dřevěných technologiích. "Ekologická šetrnost návrhu je dosažena především díky použití dřevěné konstrukce," doplňuje Jan Stolek.

Stavba bude navíc splňovat standardy pasivní budovy, což výrazně sníží její energetickou náročnost. Nízká uhlíková stopa, důraz na obnovitelné zdroje a maximální využití domácího dřeva - to vše činí z projektu ukázkový příklad odpovědného veřejného stavění.

Cesta k této unikátní realizaci ale nebyla bez překážek. I když studio CHYBIK + KRISTOF zvítězilo v anonymní mezinárodní soutěži už v roce 2017, projekt musel být kvůli kůrovcové kalamitě a pandemii covidu na čas zastaven. Nyní se ale znovu rozbíhá - a silnější než kdy dřív.

Mění pravidla hry

Projekt má potenciál změnit nejen krajinu, ale i legislativu. Dosud je prý v Česku stavění větších dřevěných budov zbytečně složité kvůli zastaralým normám. "Lesy v lese" mohou ukázat, že dřevo není jen pro chaty a altány, ale i pro reprezentativní a funkční veřejné stavby.

Filozofie projektu navazuje na myšlenku "Lesy sobě" - tedy efektivní zhodnocení státní suroviny skrze lokální zpracování a moderní architekturu. Tím projekt podporuje regionální ekonomiku, snižuje emise z dopravy a navazuje na hlubší kulturní vztah ke dřevu jako přirozené součásti české krajiny.

A co čekat dál? Realizace je v plném proudu. Pokud vše půjde podle plánu, bude nová centrála Lesů ČR nejen funkčním zázemím státní instituce, ale také ikonou udržitelné architektury a přelomem v českém pohledu na dřevo jako stavební materiál.