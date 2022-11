Lenka Kabrhelová z podcastu 5:59: Nejzajímavější témata jsou ta, která mě překvapí

Jedno zásadní téma každý všední den. Nová epizoda vždy za minutu šest od pondělí do pátku.

Jaká zpravodajská témata jsou pro vás osobně nejzajímavější?

Nejzajímavější témata jsou ta, která mě něčím překvapí, mají silný příběh, překvapivou zápletku a nečekané rozuzlení. Někdy to svádí k pocitu, že nás už skoro nic překvapit nemůže, ale opak je pravdou. Jako novinářku mě baví (a jsem přesvědčená, že to je i moje povinnost) nečekané souvislosti objevovat.

Dlouhodobě mě zajímají zahraniční témata. Jsem přesvědčená, že je užitečné vykouknout z české reality a sledovat, co se děje jinde. Člověk velmi často nachází zajímavé paralely. Někdy odstrašující, někdy naopak příběhy plné inspirace.

Některé podcasty vznikají v terénu. Kde jste například s 5:59 již byli?

V samotném začátku našeho fungování na Seznam Zprávách jsme vyrazili do Pobaltí. Bylo to měsíc poté, co Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině a my jsme s kolegou Pavlem Vondrou (editorem a moderátorem 5:59) jeli zkoumat náladu v zemích, které s Ruskem sousedí a mají s ním kromě společné hranice i bolestné historické zkušenosti. Tamní zkušenost je pro české posluchače, myslím, velmi cenná, užitečná a v současné chvíli hodně relevantní. S podcastem jsme během půl roku naší existence vyrazili ale i po Česku.

Na jaké téma či díl jste měli od posluchačů největší ohlas?

Posluchači s námi jsou v docela živé interakci především skrze sociální sítě, takže se to trochu těžko poměřuje. Spoustu reakcí vzbudily nedávné epizody o ruské mobilizaci, o anexi ukrajinských území Ruskem. V obou se s námi podělily o své reportážní dojmy zahraniční kolegyně, a to zpravodajka Daily Telegraph pro Rusko Natalia Vasilijeva a zpravodajka německé veřejnoprávní televize ARD v Moskvě Ina Ruck. Lidé rádi poslouchají politické analýzy našich komentátorů, například Jindřicha Šídla, Lucie Stuchlíkové či Václava Dolejšího. Obrovský ohlas zaznamenal v podcastu 5:59 Janek Kroupa s kauzou Dozimetr.

Máte v plánu nějaké speciální díly?

Naše každodenní obrátka je hodně intenzivní. Vycházíme každý všední den, občas, když se děje něco hodně zásadního, vydáváme speciální epizodu nebo publikujeme díl se zahraničním hostem v originále. Za půl roku jsme poslali posluchačům přes 160 epizod, to je dohromady skoro 70 hodin audia! Takže velký zápřah. Ale rádi se pouštíme do experimentů, takže určitě chceme dál vyrážet ven, točit reportážní díly, chodit mezi lidi, experimentovat s vyprávěním, oslovovat zajímavé hosty z Česka i zahraničí. V zimě chystáme speciální projekt s divadlem Vzlet, něco jako podcast na scéně.

Mohou se s týmem 5:59 posluchači setkat i naživo?

Určitě, aktuálně se s podcastem 5:59 chystáme na živou debatu v rámci Festivalu svobody, který proběhne 17. listopadu na Národní třídě. Jsme součástí programu Korzo Národní, který organizuje Díky, že můžem. Jde o kooperaci se slovenským SME a jejich podcastem Dobré ráno.