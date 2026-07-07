Léky na hubnutí jako Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro jsou spojované hlavně s rychlým úbytkem hmotnosti. Na letošním kongresu Endocrine Society ale vědci představili systematický přehled dosavadních klinických studií, který naznačuje další přelomový efekt: u mužů s obezitou by mohly výrazně zlepšovat hormonální profil i kvalitu spermií. Odborníci zároveň upozorňují, že důkazy jsou zatím předběžné.
Autoři nového přehledu analyzovali pět dosud publikovaných randomizovaných klinických studií, které sledovaly vliv léků ze skupiny GLP-1 na hladinu testosteronu a další reprodukční parametry u obézních mužů. Nešlo tedy o nový laboratorní experiment, ale o důkladný souhrn dosavadních vědeckých dat, který představili na výročním kongresu Endocrine Society v Chicagu.
„Důkazy jsou zatím předběžné a potřebujeme robustnější klinické studie, které tuto souvislost definitivně potvrdí,“ upozorňuje spoluautorka přehledu Pratibha Nateshová z Warwick Medical School.
Podle specialisty na mužskou plodnost Michaela L. Eisenberga ze Stanfordovy univerzity je ale logické, že hubnutí reprodukci pomáhá. „Pokud něco poškozuje srdce a cévy, může to zásadně ovlivňovat i reprodukční zdraví,“ vysvětluje. O samotném vlivu léků GLP-1 na plodnost jsou ale podle něj zatím k dispozici jen omezené důkazy.
GLP-1 a testosteron přinesly odlišné výsledky
Autoři systematického přehledu zahrnuli pět randomizovaných klinických studií, které hodnotily účinek agonistů receptoru GLP-1 u mužů s obezitou nebo diabetem 2. typu. Studie se lišily počtem účastníků i délkou sledování, společným cílem ale bylo zjistit, zda léčba ovlivňuje hladinu testosteronu nebo parametry spermiogramu.
Čtyřiadvacetitýdenní randomizovaná studie u mužů s obezitou, diabetem 2. typu a nízkou hladinou testosteronu porovnávala léčbu agonistou receptoru GLP-1 s klasickou testosteronovou substitucí. Po ukončení léčby se hladina testosteronu zvýšila v obou skupinách, přičemž výraznější nárůst zaznamenali muži léčení testosteronem. U pacientů užívajících GLP-1 se však významně zlepšily parametry spermiogramu. Podíl spermií s normálním tvarem vzrostl přibližně ze dvou na čtyři procenta, zatímco při testosteronové léčbě se kvalita spermií podle očekávání zhoršila.
Obezita jako hlavní viník
Aktualizovaná doporučení Evropské urologické asociace (EAU) z roku 2025 proto zdůrazňují, že u mužů s podezřením na pozdní hypogonadismus (late-onset hypogonadism) je nutné hodnotit nejen samotnou hladinu testosteronu, ale také celkový zdravotní stav, přítomnost obezity a dalších metabolických onemocnění.
Pozdní hypogonadismus je stav, kdy muž s přibývajícím věkem trpí nejen nízkou hladinou testosteronu, ale také příznaky, jako jsou pokles sexuální touhy, únava, ztráta svalové hmoty nebo poruchy erekce. Pokud tedy léčba vede k výraznému úbytku hmotnosti, může se hormonální rovnováha začít přirozeně obnovovat.
Naděje pro spousty mužů
Podobný trend ukázala také malá randomizovaná studie slovinských vědců z Univerzity v Lublani publikovaná v časopise Diabetes, Obesity and Metabolism.
Zúčastnilo se jí 25 mužů s obezitou, diabetem 2. typu a nízkou hladinou testosteronu. Po 24 týdnech léčby semaglutidem se jim zvýšila hladina testosteronu a zároveň se zlepšily některé parametry spermiogramu.
Autoři předpokládají, že zlepšení testosteronu a parametrů spermiogramu souvisí především s úbytkem hmotnosti a zlepšením metabolického zdraví, nikoli s přímým hormonálním účinkem semaglutidu. Studie však tento mechanismus přímo neověřovala.
S testosteronem opatrně
Výsledky by podle Pratibhy Nateshové mohly změnit přístup k léčbě mužů s obezitou a nízkou hladinou testosteronu. „Mělo by to otevřít oči všem endokrinologům, kteří léčí muže, zejména ty, kteří plánují založit rodinu a zároveň trpí obezitou i příznaky nízkého testosteronu,“ říká.
Podle ní není vždy nejlepší první volbou předepsat testosteron. „Nepředepisujte testosteron okamžitě. Podívejte se na celý problém v širších souvislostech,“ doporučuje lékařům. Podle Nateshové se toto doporučení týká především mužů s obezitou, nízkou hladinou testosteronu a plánovaným rodičovstvím, nikoli všech pacientů s hormonálními obtížemi.
Tomu odpovídají i aktuální doporučení Evropské urologické asociace (EAU). Ta zdůrazňují, že u mužů s podezřením na pozdní hypogonadismus – tedy věkem podmíněný nedostatek testosteronu provázený typickými příznaky – je nejprve potřeba potvrdit diagnózu opakovanými vyšetřeními a řešit ovlivnitelné příčiny, mezi které patří právě obezita. Teprve poté je namístě zvažovat léčbu testosteronem.
Přesto sami autoři přehledu upozorňují, že jde zatím o předběžné poznatky. Analyzovali pouze pět menších studií a jejich výsledky bude potřeba potvrdit ve větších klinických výzkumech. Léky GLP-1 navíc nejsou schválenou léčbou mužské neplodnosti ani nízké hladiny testosteronu a současné výsledky zatím nevedou ke změně doporučených léčebných postupů.
Zdroj: nature.com, endocrine.org, uroweb.org, PubMed
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