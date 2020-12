Lékařskou péči v pohodlí domova nabízí zdravotní benefit EUC PLUS

Prostřednictvím nového zdravotního benefitu, který nedávno představila zdravotnická skupina EUC, mohou zaměstnavatelé poskytnout svým zaměstnancům péči o to nejcennější, co máme – o zdraví. EUC PLUS totiž nabízí zdravotní distanční péči praktického lékaře pomocí služby Lékař online 24/7.

Lékař online 24/7 umožňuje konzultaci pacienta s lékařem v reálném čase odkudkoli a kdykoli pomocí chytrého telefonu nebo počítače a je základním stavebním kamenem nového programu EUC PLUS.

Konzultace s lékařem po chatu i prostřednictvím videohovoru

Komunikace s lékařem v Lékaři online 24/7 je intuitivní a uživatelsky komfortní. Pacient nejdříve vyplní jednoduchý online dotazník, ve kterém kromě jiného popíše svůj zdravotní problém. Nejpozději do 30 minut se s ním v zabezpečeném prostředí spojí praktický lékař a v reálném čase začne jeho zdravotní stav řešit. Komunikace mezi lékařem a pacientem probíhá pomocí chatu nebo videohovoru. Díky tomu lékař může pacientovi pokládat doplňující otázky a zjistit vše, co potřebuje pro odborné posouzení konkrétního zdravotního problému. Jinými slovy jde o klasickou návštěvu lékaře, která se ale odehrává na dálku, přes internet. Výsledkem je pak ve většině případů okamžité vyřešení pacientova problému, vystavení eReceptu, eŽádanky nebo v případě potřeby objednání ke specialistovi do ordinace.

"Spektrum obtíží, se kterými se na nás pacienti obrací, se příliš neliší od obtíží, s kterými přicházejí pacienti do ordinace praktického lékaře. Jedná se zejména o nachlazení, bolesti zad, bolesti hlavy, zažívací obtíže, kožní problémy," říká MUDr. Petra Bomberová Kánská, vedoucí lékařka distanční péče ve zdravotnické skupině EUC.

EUC PLUS pomůže i s vyhledáním specialisty

Pokud lékař v rámci chatu či videohovoru usoudí, že je třeba, aby pacient navštívil specialistu, program EUC PLUS umožní jeho objednání na kteroukoli ze 17 EUC klinik po celé České republice nebo do sítě smluvních lékařů. Pacient po přihlášení do klientské zóny vyplní jednoduchý formulář, následně ho kontaktuje jeho osobní zdravotní koordinátor. Ten se postará o objednání na potřebné vyšetření. U vybraných specializací EUC dokonce garantuje termín návštěvy u lékaře do 10 dnů.

Systém benefitů v rámci EUC PLUS umožní zaměstnavatelům mít zdravé a spokojené zaměstnance, kteří nejsou často nemocní a zaměstnanci získají komfort a úsporu času díky online službám, které benefit poskytuje.