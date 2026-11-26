„Na manželství a děti zapomeňte,“ slyšela jednadvacetiletá Eliška Krásnohorská v létě 1868 od lékaře v lázních Sedmihorky. Těžký revmatismus jí bral vládu nad tělem a v tehdejší společnosti ji odsuzoval k roli samotářky. Ona však bolest přetavila v sílu: psala libreta Smetanovi, ostře se střetla s Masarykem a dívkám vybojovala cestu na univerzity. Od její smrti uplynulo přesně sto let.
Lázně Sedmihorky, léto 1868. Jednadvacetiletá Eliška Krásnohorská si tam vyslechne krutý verdikt. Uznávaný balneolog Antonín Vincenc Šlechta jí bez obalu oznámí, že kvůli těžké revmatoidní artritidě se nesmí ve vlastním zájmu nikdy vdát ani mít děti. Lékař, za nímž kvůli vodoléčbě jezdí pražská kulturní elita včetně Jana Nerudy či Karla Jaromíra Erbena, mladé dívce jedinou větou zboří dosavadní představy o budoucnosti.
V 19. století znamená taková diagnóza společenský ortel. Žena bez manžela ztrácí prestiž a hrozí jí, že dožije jako chudá příbuzná v područí svých bratrů. Alžběta Dorota Pechová, později známá pod pseudonymem Eliška Krásnohorská, se ale odmítne podvolit. Umíní si, že prorazí v ryze mužském světě a uživí se vlastní prací.
Klavír jí vzala nemoc, tak sáhla po peru
Narodila se 18. listopadu 1847 v Praze do početné rodiny řemeslnického mistra jako sedmé z osmi dětí. Otec brzy zemřel a rodina se musela uskrovnit, přesto matka trvala na tom, aby děti dostaly co nejlepší vzdělání. Mladá Eliška milovala hudbu a malířství, jenže už v šestnácti letech jí nemoc zkroutila prsty natolik, že musela na dráhu klavíristky zapomenout.
Čtěte dál
Abyste mohli pokračovat, odemkněte si zdarma výhody pro přihlášené
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Babiš není důvod, proč naše děti jedí špatně. Slimáková ukazuje na jiný problém
Andrej Babiš chce úpravu vyhlášky o školním stravování. Nově má jít pouze o doporučení, což se stalo terčem kritiky od různých expertů. Ohrozí to zdraví našich dětí? Výživová specialistka Margit Slimáková říká, že to není automatické. V rozhovoru vysvětluje, proč se spor zvrhl v debatu o mase a luštěninách – a proč podle ní dětské návyky formuje také rodina i prostředí, které jim škola nabízí.
Devadesát korun je málo. Naděje ODS chce zvýšit poplatek za pohotovost o víc než 100 procent
Poplatky ve zdravotnictví. To je evergreen, který se tu a tam občas vrací. Nyní lidé platí za návštěvu pohotovosti 90 korun. Podle stínového ministra zdravotnictví a poslance ODS Štěpána Slováka (ODS) je to ale málo. On sám chce tento poplatek zvýšit na více než dvojnásobek. Kromě toho mladá naděje občanských demokratů zvažuje zavedení poplatku za zneužití záchranky.
Šokovaly Rusy a zdvihly morálku Ukrajincům. Přísně tajných zbraní teď bude mít Kyjev stovky
Je to zbraň, která potopila pýchu ruské černomořské flotily – raketový křižník Moskva. Zničila Kerčský most spojující ruskou pevninu s okupovaným Krymem. Zasáhla nejmodernější ruský protiletadlový systém S-400. Původně protilodní raketa Neptun. Ukrajina jich jen letos vyrobí stovky.
Návrat ikonického dvojministra? Nespokojený Babiš řeší obranu, spekuluje se o Havlíčkovi
V politických kuloárech se už od léta spekuluje o výměně některých ministrů. Úvahy se nyní týkají zejména resortu obrany, a to v souvislosti s tím, jak premiér Andrej Babiš (ANO) dává najevo svou nespokojenost s výkonem ministra Jaromíra Zůny (za SPD). Podle některých informací se skloňuje jméno vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO), který by se tak mohl vrátit ke své pověstné dvojroli z minulé vlády.