Přeskočit na obsah
Benative
19. 10. Michaela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Lék na depresi mizí z lékáren. Tablety se nerozpouštějí, jak by měly

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Tablety, které mají účinnou látku uvolňovat pomalu a rovnoměrně, se při kontrole nechovaly podle předpisu. Výrobce proto z lékáren stahuje dvě šarže léku na depresi. O jaký přípravek jde a co dělat, pokud ho užíváte?

Tablety, které mají účinnou látku uvolňovat pomalu a rovnoměrně, se při kontrole nechovaly podle předpisu. Ilustrační foto
Tablety, které mají účinnou látku uvolňovat pomalu a rovnoměrně, se při kontrole nechovaly podle předpisu. Ilustrační fotoFoto: Freepik
Reklama

Společnost Neuraxpharm Bohemia stahuje z lékáren a dalších zdravotnických zařízení dvě šarže léku Bupropion Neuraxpharm 300 mg.

Související

Jde o balení po 30 tabletách s řízeným uvolňováním. Stažení oznámil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a týká se těchto šarží:

  • N240253 s expirací 31. 10. 2027

  • N240254 s expirací 31. 5. 2027

Důvodem je závada v jakosti: tablety při testu neprošly limitem pro takzvanou disoluci. Tak odborníci označují rychlost, jakou se tableta rozpouští a uvolňuje účinnou látku. U tablet s řízeným uvolňováním, které mají látku dávkovat postupně během dne, na tom přitom hodně záleží.

Související

Bupropion lékaři předepisují hlavně na depresi, pomáhá ale také lidem, kteří chtějí přestat kouřit. Stažení se týká lékáren a nemocnic, pacienti léky vracet nemusí.

Reklama
Reklama

Pokud máte doma balení z uvedených šarží, nepřestávejte lék užívat na vlastní pěst a poraďte se se svým lékařem či lékárníkem – jak už ale bylo řečeno, výrobce léčivo až z úrovně pacientů stahovat nenařídil. Číslo šarže najdete uvedené na krabičce.

Zdroj: SÚKL

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik

ŽIVĚ V dalších městech podepsali koaliční smlouvy. Plzeňským primátorem bude znovu Zarzycký

Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice v pondělí zveřejnila jen jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO. Hnutí STAN pak potvrdilo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Vláda schválila změny ve financování asistentů pedagoga na základních školách

Novelu o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách v pondělí schválila vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Kvůli výhradám koaličních partnerů projednávání novely před dvěma týdny kabinet přerušil, minulý týden se jím zabývala pracovní skupina.

Reklama
Amelia,Earhart,Standing,In,Front,Of,Her,Twin,Engine,Airplane
Amelia,Earhart,Standing,In,Front,Of,Her,Twin,Engine,Airplane
Amelia,Earhart,Standing,In,Front,Of,Her,Twin,Engine,Airplane

Hledali letadlo slavné pilotky. Na odlehlém atolu našli jen naplavené kmeny

Tvar i rozměry dokonale odpovídaly dvoumotorovému letounu Lockheed Electra a satelitní snímky slibovaly kovový odlesk na dně mělké laguny. Naděje na vyřešení největší záhady v dějinách letectví však zhasla. Expedice vědců z americké Purdueovy univerzity na odlehlém atolu Nikumaroro zjistila, že domnělý vrak Amelie Earhartové byl ve skutečnosti jen shlukem naplavených kmenů a korálového písku.

Reklama
Reklama
Reklama