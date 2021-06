Legendární Lichtenštejnská soutěska je už přes rok znovuzpřístupněná veřejnosti.

Miroslava Kohoutová

Spirálové schodiště zavede návštěvníky až do nitra rokle. Jen několik kilometrů jižně od rakouského městečka St. Johann se nachází jedna z nejdelších a nejhlubších roklí v celých Alpách.

Liechtensteinklamm neboli Lichtenštejnská soutěska je skvostem Salcburska, který při návštěvě zdejší oblasti nelze opominout. V itineráři si ji již odškrtlo přes deset milionů turistů.

Má délku kolem čtyř kilometrů, z toho pouze jeden je přístupný veřejnosti. I tak je přibližně 90 minut, které zde turisté stráví, nezapomenutelným zážitkem. Skalní stěny dosahují výšky až 300 metrů a uličky, které končí dech beroucím vodopádem, jsou místy tak úzké a vysoké, že se dá jen obtížně dopátrat stop oblohy. Zážitkem je i samotná chůze po dřevěných chodnících kolem skal porostlých zeleným mechem, ze kterých sálá chlad i síla. Celkový dojem podtrhuje zvuková kulisa v podobě burácejících vodopádů a místní přírodní úkaz, kterým je pravidelně se ukazující duha v mlhovině mezi slunečními paprsky. Vše ještě doplňuje stékající voda v malých vodopádcích pod skalními převisy. Občas bude jen obtížné rozpoznat, zda prší, nebo zda tělo kropí náhodně mířící vodopád.

Obrovská masa vody, která si zde tisíciletí razila cestu skalním masivem, vytvořila opravdu působivé místo. Možná za jeho vznik může i sám ďábel, který chtěl podle legendy dostat vodu co nejrychleji do Grossarlu. A jelikož se mu to nepodařilo, plný vzteku přeletěl soutěsku a všechnu vodu do ní vylil.

Název nese soutěska po knížeti Johannovi II. z Lichtenštejna, který výstavbu lávek finančně podpořil. Bez jeho 600 zlatých by jen těžko mohli členové Pongauského alpského spolku pokračovat s pracemi na schůdnosti kaňonu a celý projekt dokončit již v roce 1867.

Rekonstrukce zabrala 7000 letových hodin

V květnu 2017 došlo k pádu skály a soutěska se na nějaký čas uzavřela veřejnosti. Otevřena byla až v červnu minulého roku. Po rozsáhlé rekonstrukci přibyly tři tunely, čtyři štoly, galerie, bezpečnostní sítě o celkové délce 1100 metrů a turistické lákadlo v podobě 30metrového točivého schodiště "Helix". Ocelová konstrukce, pojmenovaná řeckým slovem znamenajícím spirálu, vede návštěvníky přímo do nitra rokle. Samotná rekonstrukce přitom nebyla vůbec jednoduchá, všechny sítě a konstrukce, z nichž některé vážily několik tun, byly na místo dopravovány vrtulníkem. Ten pak v součtu nalétal na 7000 letových hodin.

Tipy pro cestovatele