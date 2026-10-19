V roce 1945 chránil nebe v barvách 312. československé perutě RAF a po válce s ním na přehlídkách létal elitní pilot Karel Pošta. Nyní je válečná legenda zpět doma. Letecké muzeum Točná získalo z Austrálie originální letoun Supermarine Spitfire Mk. IXe se sériovým číslem SL633. Na travnatém pražském letišti se tak po boku loni pořízeného Hurricanu sešly obě letecké ikony.
Do Česka se vrátil historický stíhací letoun Supermarine Spitfire Mk. IXe, který za druhé světové války sloužil u 312. československé stíhací perutě britského Královského letectva (RAF). Stroj vyrobený v roce 1945 byl v pondělí slavnostně představen na pražském letišti Točná.
Návštěvníci akce měli možnost vidět také další legendární britský stíhací letoun Hawker Hurricane. Oba typy jsou úzce spjaty s působením československých letců za druhé světové války. Později odpoledne se na letouny přijel podívat i prezident Petr Pavel, který návrat spitfiru do ČR označil za výraz úcty k letcům.
Legenda v muzeu
Historický letoun získalo z Austrálie Letecké muzeum Točná, které ho zařadilo do své stálé sbírky. Muzeum se zaměřuje na uchovávání a připomínání odkazu československého letectví.
Spitfire se sériovým číslem SL633 byl vyroben v roce 1945 a ještě téhož roku se stal součástí 312. československé stíhací perutě britského Královského letectva (RAF). Po skončení války se dostal do výzbroje československého letectva, kde létal pod označením JT-10. Se strojem je spojen také československý stíhací pilot Karel Pošta, který s ním vystupoval na leteckých dnech a dalších veřejných akcích. Letoun následně strávil několik desetiletí v zahraničí.
Pavel označil návrat historického letounu do Česka za výraz úcty k těm, kteří na těchto strojích létali a pomáhali je udržovat v provozu. Podle něj je důležité připomínat si příběhy lidí, kteří s letouny sloužili. Ocenil také konstrukci více než 80 let starého stroje. Historický spitfire si podle Pavla stále zachovává svého ducha.
Zástupce Letiště Točná Michal Masař uvedl, že návrat letounu má význam nejen z hlediska letecké historie, ale také jako připomínka československých pilotů, kteří během druhé světové války bojovali za osvobození své země.
Nesou příběhy lidí
„Historická letadla nejsou jen technické památky, nesou příběhy lidí, jejich odvahu, jejich osudy i dobu, ve které žili,“ řekl při slavnostním představení letounu. Připomněl také, že svoboda, bezpečnost a mír nejsou samozřejmostí. Českoslovenští letci podle něj za druhé světové války dobře věděli, co znamená ztráta svobody vlastní země, přesto byli ochotni riskovat životy za její obnovení.
Smyslem podobných projektů proto podle Masaře je nejen zachování historických letadel, ale také předávání příběhů jejich pilotů dalším generacím.
„Minulý rok jsme v Praze přivítali Hawker Hurricane, dnes se k němu připojuje další legenda - spitfire. A ne ledajaký. Tento stroj sloužil u 312. československé stíhací peruti RAF a po více než 80 letech se nyní vrací do České republiky,“ připomněl britský velvyslanec Matt Field.
Českoslovenští letci působili za druhé světové války v britském RAF, kde vytvořili mimo jiné stíhací a bombardovací perutě. Zapojili se například do bitvy o Británii či bombardovacích a protiponorkových operací.
„Příběh československých perutí v královském letectvu je příběhem odvahy a společného boje za svobodu, který dodnes spojuje naše dva národy. Vzpomeňme proto na ty, kteří na spitfirech létali, i na hodnoty, které bránili,“ dodal Field.
Po slunečném počasí zasáhne Česko déšť, na horách i sníh. Mapa ukazuje, kde zaprší
Teploty v Česku se v polovině týdne dostanou až na 21 stupňů, dlouho ale příjemné počasí nevydrží. Už ve středu začne od západu pršet a ve čtvrtek se opět ochladí. O víkendu se pak na horách může objevit i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ USA neplní své závazky, dodávky jsou zpožděny, stěžuje si Zelenskyj
Některé politické dohody nebyly naplněny a zpožďují se i dodávky životně důležitého materiálu z amerického ministerstva obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to v pondělí uvedl na síti X. Ukrajinské činitele zároveň pověřil jednáním s partnery, kteří by mohli rychle posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu.
Trump chce, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný než Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump v pondělí v poznámce o ukrajinském prezidentovi Volodomyru Zelenském uvedl, že je načase, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný, napsala agentura Reuters.
Směšný trest pro Ronalda. Na pokutu si v klubu vydělá za necelou minutu
Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dostal za opuštění národního týmu po sporu s trenérem Jorgem Jesusem zákaz činnosti na 30 dnů a pokutu 255 eur (6 000 korun).
ŽIVĚ V dalších městech podepsali koaliční smlouvy. Plzeňským primátorem bude znovu Zarzycký
Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice v pondělí zveřejnila jen jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO. Hnutí STAN pak potvrdilo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.