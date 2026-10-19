Možná ji máte doma také. Stojí na nočním stolku, osvětluje kout obýváku nebo už léta odpočívá na chalupě. Lampu po rodičích či prarodičích člověk často vnímá jako obyčejnou součást domácnosti. Když doslouží, snadno skončí ve sklepě nebo rovnou ve sběrném dvoře. Jenže právě takový předmět může mít za sebou pozoruhodnou designérskou historii.
Staré lampičky z obýváků, chalup a bytů prarodičů často považujeme za obyčejné vybavení, které už dosloužilo. Ve skutečnosti za nimi mohou stát výrazné osobnosti československého designu. Výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze připomíná jejich tvorbu a ukazuje, proč se na stará svítidla vyplatí podívat jinýma očima.
„Doporučila bych žádnou starou lampu předčasně neodepisovat. I zdánlivě obyčejný předmět může být kvalitním autorským návrhem,“ říká Eva Slunečková, kurátorka výstavy Retro lampy: Zapomenuté příběhy československého designu v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu.
Při přípravě výstavy ji překvapilo, jak málo informací se dochovalo o lidech, kteří navrhovali svítidla pro československé domácnosti. Mnozí z nich měli umělecké vzdělání, přesto jejich jména postupně zmizela z obecného povědomí. Jejich návrhy přitom mířily do běžné výroby a dostávaly se do tisíců až milionů domácností.
„Když jsem s výzkumem začínala, z akademického prostředí mě odrazovali s argumentem, že šlo jen o zaměstnance výrobních podniků, nikoli o skutečné designéry a designérky,“ vzpomíná kurátorka. Právě to ji přimělo věnovat tématu větší pozornost.
Lampy, které vypadají jako malé sochy
Svítidla z druhé poloviny 20. století mají jednu zvláštnost. Nejde jen o předměty, které mají rozsvítit místnost. Zároveň fungují jako dekorace, někdy téměř jako malé sochy. Jejich vzhled se navíc proměňuje podle toho, zda svítí, nebo zůstávají zhasnutá.
Tehdejší návrháři pracovali s foukaným a lisovaným sklem, lakovaným či chromovaným kovem, hliníkem, plasty i technickým porcelánem. Zajímavé nebyly jen materiály, ale také způsoby, jak je tvůrci kombinovali a přizpůsobovali konkrétnímu účelu.
Příkladem je kolekce COMBI LUX z roku 1982 od Stanislava Indry. Z jednoduchého principu kovových dílů vznikla celá rodina svítidel – stolních, stojacích, závěsných i nástěnných. Jeden konstrukční nápad tak umožnil vytvořit různé typy osvětlení. „Její konstrukční inteligence je fascinující dodnes,“ říká kurátorka.
Podobně nápadité jsou stojací lampy z kolekce Totemy Jaroslava Bejvla staršího. Tvoří je desítky skleněných tyčí zasunutých do dvojice kovových kruhů. U některých modelů lze jejich uspořádání měnit, takže si majitel může vytvořit vlastní světelnou plastiku.
Právě promyšlenost návrhu je podle Evy Slunečkové jedním z důležitých znaků kvalitního designu. Nestačí, aby lampa na první pohled zaujala barvou nebo neobvyklým tvarem. Důležité je, jak spolu souvisejí proporce, funkce a konstrukce, jak předmět pracuje se světlem a zda jeho jednotlivé části dávají smysl.
Lampa s příběhem
Ke starým svítidlům má Eva Slunečková také osobní vztah. Jednu z lamp si kdysi vybrala jako vzpomínku na dědečka z jeho pozůstalosti. Říká se jí Komisařka a navrhl ji Ján Šuchaň. Kurátorka si ji ponechala a stěhovala se s ní z bytu do bytu. Dlouho přitom netušila, kdo za návrhem stojí. „Teprve práce na výstavě mi její historii přiblížila. Dnes se na ni dívám úplně jinak a mnohem víc si jí vážím,“ říká.
V tom podle ní spočívá jedna z nejzajímavějších vlastností designu. Jakmile člověk pozná autora a okolnosti vzniku předmětu, může se změnit i jeho vztah k věci, kterou měl dlouhá léta přímo před očima. Podobně překvapivé bylo pro kurátorku setkání se Stanislavem Indrou, autorem kolekce COMBI LUX. Podařilo se jí ho vypátrat prostřednictvím sociálních sítí. Designéra překvapilo, že se po tolika letech někdo zajímá o jeho práci. „Právě v tom vidím smysl výstavy – vrátit zapomenutým návrhům jejich autory a autorky,“ vysvětluje Slunečková.
Efektní vzhled ještě neznamená vysokou hodnotu
Když člověk objeví starou lampu na půdě nebo ve sklepě, může ho napadnout, že má doma cenný sběratelský kus. Rozhoduje autorství, původnost jednotlivých částí, stav i to, jak vzácný daný model je. Na výstavě se objevují neobvyklé varianty takzvané Šachové kolekce svítidel Ivana Jakeše pro podnik Osvětlovací sklo z počátku 70. let. Mohlo jít o vzácné odchylky od běžné výroby, možná vznikaly i neoficiálně přímo ve sklárně. Dnes se na ně lze dívat jako na sběratelské rarity, ale také jako na nepovedené kopie.
Ani u starých lamp tedy nemusí být všechno tak jednoznačné, jak se na první pohled zdá. „Největší chybou je podle mě posuzovat historický design pouze podle toho, jak efektně vypadá. Výrazný tvar nebo atraktivní barva ještě neznamenají, že jde o kvalitní nebo sběratelsky hodnotný předmět,“ upozorňuje Slunečková. A naopak velmi nenápadná lampa může být mimořádně promyšleným návrhem.
Důležité je také rozlišovat mezi historickou a tržní hodnotou. Sběratelé přihlížejí k vzácnosti, stavu i původu konkrétního kusu, zatímco designérská kvalita se posuzuje jinak. A pak existuje ještě osobní hodnota předmětu, který člověku připomíná rodinu nebo místo, kde vyrůstal. Tyto tři věci se mohou potkávat, ale nemusí.
Než lampu vyhodíte, prohlédněte si ji
Pokud člověk objeví starou lampu po rodičích nebo prarodičích, měl by se podle kurátorky nejprve pokusit zjistit její původ. Pomoci může výrobní štítek, značení na spodní části, konstrukční detaily nebo porovnání s dobovými katalogy. Užitečná může být také konzultace se specializovanými sběrateli. Důležité je nespěchat s úpravami. Nový lak nebo výměna původních součástí mohou sice lampu opticky vylepšit, zároveň ale mohou zničit detaily, které jsou podstatné pro její historickou hodnotu.
„Určitě bych nedělala žádné nevratné úpravy, dokud nebudu vědět, co mám před sebou,“ doporučuje Slunečková. Pokud má svítidlo zastaralou elektroinstalaci, před používáním by ji měl zkontrolovat odborník. A jestliže o lampu člověk nestojí, může ji nabídnout někomu, kdo ji dokáže ocenit.
Český design objevují i zahraniční sběratelé
Výstava připomíná patnáct autorů a autorek, jejichž práce dosud zůstávala stranou větší pozornosti. Některá svítidla se dnes shánějí obtížně. Příkladem je model OS-S 02/001, který navrhl Karel Volf v roce 1985. Jeho skleněná konstrukce je křehká, a proto se dochované kusy obtížně hledají i zapůjčují. Základem výstavy se stala sbírka pařížské galerie Initio Arts & Design, která se československými svítidly dlouhodobě zabývá.
Je to poněkud paradoxní situace: zahraniční sběratelé pomáhají upozorňovat na hodnotu předmětů, které se v českých domácnostech dochovaly ve velkém množství. Podle Slunečkové se v někdejším Osvětlovacím podniku vyrábělo ročně přibližně 400 tisíc kusů svítidel jen pro tuzemský trh.
„Právě mezinárodní zájem se stal důležitým impulsem k tomu, abychom začali vlastní designové dědictví více zkoumat a oceňovat také doma,“ říká kurátorka. Podle ní bychom se neměli na historická svítidla dívat jen jako na nostalgickou vzpomínku na někdejší interiéry. Mnohé návrhy překvapují i dnes svou originalitou, konstrukčními řešeními a nadčasovostí.
Zájem o starší design navíc podle Slunečkové není jen krátkodobou módní vlnou. Proměňuje se sice to, které dekády nebo autoři právě přitahují největší pozornost, současně ale přibývá sběratelů a roste zájem o dosud opomíjené tvůrce. Právě výzkum a nové informace mohou postupně měnit pohled na předměty, které lidé dlouho považovali za obyčejné vybavení domácnosti.
Retro lampy: Zapomenuté příběhy československého designu
Kdy: 7. října až 17. listopadu 2026
Kde: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1
Co představuje: Československá svítidla z 50. až 80. let a jejich autory a autorky.
Otevírací doba: Středa až sobota 10.00–21.00, neděle 10.00–19.00
Lampy za mlhou zapomnění
Výstava chce návštěvníkům přiblížit nejen samotná svítidla, ale i lidi, kteří je navrhli. Architektka Kateřina Radakulan je umístila do polic za průsvitnou sklolaminátovou stěnu. Její mlhavý vzhled odkazuje k tomu, jak nejasný je dnes původ mnoha známých lamp. „Jejich obrysy důvěrně známe z chat, chalup, bytů prarodičů nebo televizních seriálů, ale o jejich původu a autorech nevíme téměř nic,“ říká Slunečková.
Hravější rovinu výstavě dodávají interaktivní klobouky, které hlasem herce Petra Lněničky vyprávějí o tom, jak svítidla vznikala a kdo je navrhl. Kurátorka by si přála, aby návštěvníci po prohlídce začali věnovat větší pozornost předmětům, které je obklopují. Nemusí přitom zachraňovat úplně všechno jen proto, že je to staré. Stáří samo o sobě není zárukou kvality. Vyplatí se ale nespěchat s rozhodnutím, že věc už nemá žádný smysl.
Možná tedy při příštím úklidu nebude potřeba starou lampu hned odnést pryč. Někdy stačí otočit ji, prohlédnout si štítek a začít pátrat. Za předmětem, který jsme roky považovali za obyčejnou součást domácnosti, se může skrývat jméno zapomenutého návrháře i kus historie československého designu.
Zdroj: autorský článek
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