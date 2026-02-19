Celý svět ji znal jako hrdinku, která dobyla vesmír. Sovětská propaganda po desetiletí tvrdila, že první živý tvor na oběžné dráze usnul bezbolestnou smrtí po týdnu mise. Pravda, která vyšla najevo až po 45 letech, je však mnohem krutější. Lajka neumírala jako oslavovaná průkopnice, ale v bolestech, osamocená v rozpálené kovové schránce jen pár hodin po startu.
Z moskevské ulice na oběžnou dráhu
V roce 1954 se na zasněžených ulicích Moskvy potulovala malá toulavá fenka, nejspíš kříženec sibiřského huskyho a teriéra. Vážila sotva šest kilogramů a nikdo si jí nevšímal. O tři roky později se z ní stal symbol jedné éry – první živý tvor, který obletěl Zemi.
Toulaví psi z Moskvy představovali pro vědce ideální materiál: otužilí, zvyklí na hlad i mráz, odolní vůči stresu. Lajka byla malá, klidná a snadno se vešla do těsné kabiny.
Sovětští vědci jí dali jméno Kudrjavka, tedy Kudrnka, podle jemně zvlněné srsti. Svět ji ale poznal jako Lajku - „štěkačku“. Americký tisk si neodpustil ironii a překřtil ji na „Muttnik“ – kombinaci slov mutt (kříženec) a Sputnik. Výběr do kosmického programu pro ni ale neznamenal vysvobození z ulice, ale rozsudek smrti.
Chruščovův termín
Sovětský svaz ohromil celý svět 4. října 1957 vypuštěním Sputniku 1 – první umělé vesmírné družice Země. Ta naplno rozpoutala kosmické závody. První tajemník ÚV KSSS Nikita Chruščov proto chtěl další triumf, a to rychle. Nejlépe do 7. listopadu, k oslavám čtyřicátého výročí Říjnové revoluce.
Rozkaz padl pár dní poté – inženýři dostali necelé čtyři týdny na to, aby postavili vesmírnou loď s živou posádkou. Sputnik 2 tak vznikal ve spěchu, z hrubých náčrtů, bez času na testování a doladění systémů. Technologie návratu z oběžné dráhy tehdy neexistovala. Od začátku se vědělo, že Lajka poletí na jednosměrnou cestu. Studená válka si žádala gesto a cena v podobě jednoho psího života se zdála politicky zanedbatelná.
Výběr a trénink
Ve hře byly tři fenky: Albina, Muška a Lajka. Albina už měla za sebou dva suborbitální lety, byla zkušená – jenže byla březí. Muška zase nesplňovala „estetická“ kritéria propagandy. Zůstala Lajka.
Trénink připomínal zkoušku odolnosti, a to až na samé hraně únosnosti. Výzkumníci psy zavírali do stále menších klecí i na dvacet dní v kuse, aby si zvykli na stísněný prostor kapsle. Centrifugy simulovaly přetížení při startu. Automat je krmil gelovou směsí ze strouhanky, masa a tuku. Vědci sledovali tep, dech i tlak. Lajka reagovala klidně a rychle se adaptovala. Právě tahle schopnost ji poslala na oběžnou dráhu.
Poslední gesto lidskosti
Vedoucí projektu Vladimir Jazdovskij (na fotce) si několik dní před startem Sputniku 2 odvedl Lajku domů. Hrál si s ní na zahradě, jeho děti ji hladily. „Chtěl jsem pro ni udělat něco hezkého. Měla tak málo času,“ vzpomínal později.
Pak přišla operace. Veterináři jí pod kůži zavedli senzory, kabely procházely řezy v těle. Měřily dech, puls i krevní tlak. Někteří vědci věděli, že ji posílají na smrt – a nesli to těžce. Oleg Gazenko, jeden z hlavních fyziologů programu, po letech přiznal: „Čím déle žiju, tím víc toho lituji. Neměli jsme to dělat.“
72 hodin v temnotě
Tři dny před startem už byla Lajka uzavřena v hermetické kapsli na špici rakety. Technici dokončovali instalaci a fenka čekala v naprosté tmě a těsném prostoru. Těsně před definitivním uzavřením poklopu se stala věc, která svědky pronásledovala roky: „Políbili jsme ji na nos a popřáli šťastnou cestu. Věděli jsme, že se nevrátí.“ Podle oficiálního plánu měla dostat po sedmi dnech otrávenou potravu. Skutečnost však byla mnohem rychlejší.
Cesta do pekla
Sputnik 2 se 3. listopadu 1957 v časných ranních hodinách odlepil od země. Lajčin dech se během startu zrychlil na trojnásobek, její srdce bušilo až 240 údery za minutu. Tato frekvence byla více než dvojnásobkem jejího klidového srdečního tepu před startem, který činil přibližně 103 tepů za minutu.
Krátce po dosažení oběžné dráhy ale selhal jeden ze stupňů rakety. Systém tepelné regulace přestal fungovat. Teplota uvnitř kapsle začala prudce stoupat a během několika hodin překročila 40 stupňů Celsia. Kovová kabina se změnila v rozpálenou pec.
Signály ztichly během čtvrtého okruhu
Zpočátku telemetrie naznačovala, že si Lajka na beztížný stav zvyká lépe, než ukazovaly pozemní testy. Puls se po několika hodinách dokonce vrátil k normálu. Možná to byla poslední chvíle relativního klidu.
Mezi pátou a sedmou hodinou po startu se signály odmlčely. Během čtvrtého obletu Země senzory přestaly vysílat data. Lajka zemřela na přehřátí a stres – pravděpodobně pět až sedm hodin po startu. Svět se to ale dozvěděl až o desítky let později.
Čtyřicet pět let lží
Sovětské úřady tvrdily, že Lajka přežila týden a poté „klidně zesnula“ po požití otráveného krmení či plánované eutanázii. Západní média příběh přijala. Pravda však zůstala uzamčena v archivech.
Teprve v roce 2002 vystoupil vědec Dimitrij Malašenkov na konferenci v americkém Houstonu s přiznáním: termoregulační systém nebylo možné v daném čase funkčně opravit. Lajka zemřela během několika hodin po odletu. Sputnik 2 mezitím obletěl Zemi více než 2500krát, než 14. dubna 1958 shořel v atmosféře.
Hlasy svědomí a protestu
Už v roce 1957 se ozývaly protesty ochránců zvířat. Sovětský svaz argumentoval vědeckým pokrokem. A ten skutečně přišel – let ukázal, že organismus dokáže přežít stav beztíže alespoň krátkodobě. Další psi následovali. Někteří se vrátili, jiní ne.
Oleg Gazenko se ale k misi vracel celý život. „Nezískali jsme dostatek informací, které by ospravedlnily smrt psa,“ přiznal po letech.
Pomník pod moskevským nebem
V roce 2008, půl století po letu, odhalili v Moskvě bronzový pomník Lajky. Malá fenka stojí na špici rakety a dívá se k nebi, které ji stálo život.
Španělská skupina Mecano o ní zpívala: „Lajko, pojď zpátky.“ Nevrátila se. Zůstala symbolem doby, kdy se hranice vědy posouvaly rychleji než hranice svědomí. Moskevská toulavá fenka umlkla na oběžné dráze. Její příběh ale dál obíhá Zemi s připomínkou ceny, kterou může pokrok mít.
Zdroje: Britannica, Space, NASA, Time
