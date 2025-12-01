Lahev šampaňského ze svatby lady Diany a prince Charlese se bude dražit v Dánsku

Vzácná lahev francouzského špičkového šampaňského Dom Pérignon ročník 1961, která byla podávána na svatbě Diany a Charlese v roce 1981 v Londýně, se bude 11. prosince dražit v Kongens Lyngby na předměstí Kodaně. "Podle historických záznamů existuje pouze 12 takových magnumů a tento je jeden z nich," řekl Thomas Rosendahl Andersen, vedoucí oddělení vín v dánské aukční síni Bruun Rasmussen. Magnum je lahev s objemem 1,5 litru.
Andersen soudí, že potenciálním kupcem by mohl být sběratel vín nebo fanoušek britské monarchie. "Může to být klasický sběratel vín, který považuje za zábavné mít tuto láhev ve své sbírce, nebo také sběratel královských předmětů," uvádí Andersen. Hodnota lahve se odhaduje na 77 600 až 93 tisíc amerických dolarů (1,6 až 1,9 milionu korun).
Manželství mezi Dianou Spencerovou a princem Charlesem začalo velkolepou svatbou v červenci 1981 a skončilo 28. srpna 1996. Rozpad manželství do značné míry zavinil Charlesův dlouholetý vztah s Camillou Parkerovou Bowlesovou, s níž se v dubnu 2005, osm let po smrti princezny Diany, současný britský panovník oženil.