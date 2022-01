“Vypadáš pěkně zlobivě.” Youtuber Ladislav Sinai čelí nařčením ze sexuálního nátlaku

Youtuber Ladislav Sinai, který se proslavil podcasty mapujícími českou rapovou scénu, čelí nařčením ze sexuálního obtěžování. Na Instagramu se objevily screenshoty soukromých zpráv, ve kterých po nezletilých dívkách mimo jiné požadoval intimní fotografie. Autor populárních videí se za své chování omluvil a slíbil, že vyhledá odbornou pomoc.

Snímky soukromých konverzací, ve kterých třicetiletý Sinai údajně vyvíjel na dívky sexuální nátlak, se začaly objevovat v neděli na instagramovém účtu Czech Rap Moments. Ze zveřejněných zpráv vyplynulo, že youtuber po adresátkách požadoval nahé fotografie, sám jim posílal intimní videa nebo jim popisoval své obscénní sexuální fantazie.

"Vypadáš pěkně zlobivě. To by se asi tatínkovi nelíbilo, jak zlobíš. Aby ti nedal na zadek. Máš ráda anál?" napsal například Sinai podle publikovaných screenshotů jedné z dívek. Vedle on-line komunikace se influencer také snažil teenagerky zlákat k osobnímu setkání a z některých konverzací se dalo vyvodit, že několika adresátkám nebylo v době zaslání ani 15 let. Upozornil na to server iRozhlas.cz.

Sinai na obvinění z nevhodného chování reagoval na svém twitterovém účtu. Přiznal, že zprávy skutečně napsal, přestože podle něj pocházejí z dřívější doby. Odmítl, že by vědomě udržoval sexuálně motivovanou komunikaci s nezletilými. Nad svým pochybením nicméně vyjádřil lítost a slíbil svým příznivcům na sociálních sítích nápravu.

"Přestože je naprostá většina konverzací několik let stará a často myšlena s nadsázkou, neomlouvá to, jak jsem se v minulosti v některých případech v mém vztahu k dívkám zachoval. Mé chování je a bylo nepřijatelné. Upřímně se všem omlouvám a chápu, že jsem mohl ztratit důvěru mnohých z vás," napsal Sinai fanouškům.

"Uvědomil jsem si, že bude správné, když vyhledám odbornou pomoc, se kterou se budu snažit přijít na to, proč jsem se choval tak, jak jsem se choval, a co mám dělat, aby se za žádných okolností nic takového v budoucnu nemohlo opakovat. Proto jsem se rozhodl udělat si na nějaký čas pauzu a pracovat na sobě," oznámil youtuber.

Sinai se proslavil natáčením podcastů, ve kterých vede neformální rozhovory s rapery či jinými známými osobnostmi. Na YouTube jeho videa sleduje skoro sto tisíc odběratelů a v roce 2020 získal nominaci na cenu Křišťálová lupa v kategorii Podcast roku. V minulosti spolupracoval s kulturním serverem GoOut, který se s ním ale nyní kvůli svědectvím dívek rozloučil.

"Vzhledem k aktuálním událostem ovšem nechceme a nebudeme ve spolupráci pokračovat. Považujeme za naprosto nepřípustné, aby se kdokoliv dopouštěl sexuálního nátlaku, zvlášť pokud se jedná o veřejně známou osobnost. Jeho chování, které se údajně mělo dít opakovaně, striktně odsuzujeme," zdůraznila společnost GoOut na Twitteru.

Policie zatím neinformovala, jestli svědectví dívek, které youtubera obvinily ze sexuálního nátlaku, prověřuje. Instagramový účet, na němž se obvinění objevila, správci sociální sítě zablokovali. Sinai novinářům dosud odmítal poskytnout jakýkoli další komentář a odkazoval se pouze na své prohlášení na Twitteru. V něm také uvedl, že "screenshoty byly často vytrženy z kontextu a v několika případech zfalšovány".

Mohlo by vás zajímat: Hošek se choval jako sexuální predátor. Je ale první, kdo nezatlouká, říká Houdek