Sledovanost 93 procent. Cholerik Sovák si přitom Kemra jako parťáka nepřál

Po seriálech jako byl F. L. Věk nebo Sňatky z rozumu se Františku Filipovi do natáčení Chalupářů příliš nechtělo. "Bylo to pro mě takové laciné, spotřební zboží, cesta do brambor," léta otevřeně přiznával v rozhovorech. Sledujte Historky z placu o legendárním československém seriálu s hereckými velikány Jiřím Sovákem, Josefem Kemrem, Jiřinou Bohdalovou nebo Vladimírem Menšíkem.

2:33 Historky z placu: Chalupáři | Video: Československá televize, DVD: H.C.E