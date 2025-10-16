Magazín

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět

Dan Poláček Nikola Bernard Dan Poláček, Nikola Bernard
před 1 hodinou
V září 1957 došlo v přísně utajovaném komplexu Majak k mohutné explozi nádrže s radioaktivním odpadem. Nešlo o havárii reaktoru, ale o chemický výbuch, který zamořil tisíce kilometrů čtverečních. Třetí nejhorší jaderná katastrofa v dějinách přitom zůstala desítky let mimo pozornost světa. Sověti mlčeli. CIA také. Téměř tři dekády bylo ticho. Objevte příběh apokalypsy, která není pouze minulostí.
Mapa Východouralské radioaktivní stopy (EURT) ukazující kontaminaci po havárii v komplexu Majak, Sovětský svaz, 29. září 1957.
Mapa Východouralské radioaktivní stopy (EURT) ukazující kontaminaci po havárii v komplexu Majak, Sovětský svaz, 29. září 1957.

Polární záře? Nikoliv

Bylo 29. září 1957, když oblohu nad Uralem náhle rozzářily podivné barvy - modrofialová a oranžová záře, kterou sovětský tisk zmateně označil za polární. Ve skutečnosti šlo o výbuch v jaderném komplexu Majak.

Magazín.Aktuálně.cz

