Kyselina hyaluronová: 5 důvodů, proč jí věnovat pozornost

Trápí vás povadlá pleť a pokožka už také není to co bývala? Příčinou může být nedostatek kyseliny hyaluronové, který vede k předčasnému stárnutí nejen pokožky a pleti, ale i vlasů. Proč je kyselina hyaluronová pro naše tělo tak důležitá a jak ji zahrnout do své pečující rutiny?

Kyselina hyaluronová: Co to vlastně je? Než vám prozradíme, jaké všechny účinky má kyseliny hyaluronová na naše tělo, pojďme si ji trochu představit. Kyselina hyaluronová je polysacharidová molekula, která je běžnou součástí našeho těla. Spolu s kolagenem a elastinem pak tvoří trojici hlavních složek pojivových tkání. Jejich hlavní funkcí je obklopovat kožní buňky a udržovat v nich dostatečné množství tekutiny. Stručně řečeno udržovat je hydratované. Takže už vám nejspíš došlo, že kyselina hyaluronová má velká vliv na to, jaký je vzhled naší pleti a pokožky. 5 účinků kyseliny hyaluronové Hlavní funkci kyseliny hyaluronové znáte, jak ale souvisí s tím, jak naše tělo vypadá? Stimuluje vznik elastinu a kolagenu: Tedy látek, které udržují pleť pružnou a vypnutou. Uhlazuje vlasové vlákno: Díky tomu se v něm zadržuje voda a vlasy nejsou vysušené a unavené Hydratuje: Věděli jste, že kyselina hyaluronová na sebe dokáže navázat až 10000násobek své vlastní hmotnosti ve formě vody? Pokud má naše tělo dostatek kyseliny hyaluronové, jsou pleť a pokožka hydratované po celý den. Redukuje vrásky: Kyselina hyaluronová pomáhá redukovat jemné i hluboké vrásky Zpevňuje: Hydratace jde vždy ruku v ruce s pevností. Pokud budou vaše pokožka a pleť dostatečně hydratované, budou pevné a pružné. Důležitá je ale nejen hydratace zvenčí, ale i zevnitř. Proto nezapomínejte ani na pitný režim. Pečující produkty s kyselinou hyaluronovou Proč je kyselina hyaluronová pro naše tělo důležitá už jsme si řekli, ale jak ji zahrnout do své každodenní pečující rutiny? Stačí sáhnout po správných pečujících produktech s kyselinou hyaluronovou! Denní krém: Základ pečující rutiny. Denní krém poskytuje pleti potřebné živiny po celý den, chrání ji před sluncem a udržuje ji hydratovanou. Eucerin Hyaluron-Filler Denní krém SPF 30 bojuje proti předčasnému stárnutí pleti. Intenzivně vyplňuje jemné linky i hluboké vrásky, a díky tomu vaše pleť vypadá mladší. Čištění pleti: Odstraní make-up a hydratují. Produkty z řady Eucerin DermatoCLEAN obsahují jemný čisticí komplex s kyselinou hyaluronovou a dalšími hydratačními složkami. Díky tomu pleť nejen vyčistí od make-upu a ostatních nečistot, ale také ji udrží hydratovanou. Intenzivní pleťová maska: Máte za sebou krušnou noc a potřebujete svou pleť nakopnout pořádnou dávkou energie? Eucerin Hyaluron-Filler Hyaluronová intenzivní maska obsahuje vysoko i nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou a za pouhých 5 minut dokáže vaši pleť zbavit jemných vrásek. Nízkomolekulární kyselina hyaluronová proniká hluboko do pleti a obnovuje kožní buňky. Díky tomu navrací pleti pružnost a vyplňuje i hluboké vrásky. Vysokomolekulární kyselina hyaluronová zůstává na povrchu pleti a vyhlazuje jemné linky v horních vrstvách pleti. Pokud chcete podpořit tvorbu kyselinu hyaluronové jinou cestou, můžete vyzkoušet stravu. Některé potraviny a nápoje totiž přirozeně napomáhají našemu tělu, aby si kyselinu hyaluronovou samo vytvářelo. Patří mezi ně například sója, kořenová zelenina, vnitřnosti, ale i červené víno. To navíc díky antioxidantům chrání plet před předčasným stárnutím vlivem UV záření.