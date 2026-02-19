„Kvůli tomuhle nemůžu spát.“ Vědkyně z NASA varuje před tisíci neviditelných ničitelů měst

Největší obavy vědcům z NASA nedělají drobné kameny, které pravidelně shoří v atmosféře, ani gigantická tělesa z hollywoodských katastrofických filmů. Nejvíc je trápí asteroidy o průměru kolem 140 metrů a více - tělesa, která by sice nezpůsobila globální zkázu, ale dokázala by vymazat z mapy celý region či město. A právě o mnoha z nich zatím lidstvo vůbec neví.
„Malé objekty dopadají na Zemi neustále, těch se příliš neobáváme. A ani těch největších, protože víme, kde jsou,“ uvedla planetární obranná důstojnice v NASA Kelly Fastová na konferenci American Association for the Advancement of Science v americkém Phoenixu. „Kvůli čemu nemůžu v noci spát, jsou asteroidy, o nichž zatím nevíme.“ Znepokojují ji vesmírné kameny větší než 140 metrů - jsou dost malé, aby unikly pozorování, ale zároveň dost velké, aby způsobily zásadní škodu.
Odhady mluví o zhruba 25 tisících asteroidech větších než 140 metrů pohybujících se v blízkosti naší planety. Zatím ale známe polohu jen u 40 procent z nich. Pátrání po zbytku je podle Fastové běh na dlouhou trať i při využití nejmodernějších teleskopů, protože se pohybují spolu se Zemí po oběžné dráze kolem Slunce, což jim zabraňuje odrážet sluneční světlo.
DART: úspěšný experiment, nikoli hotová obrana
Naději přinesl rok 2022, kdy NASA vyslala sondu DART, aby v historicky prvním testu úmyslně narazila do malého měsíce Dimorphos. Po cestě dlouhé téměř 11 milionů kilometrů zasáhla cíl rychlostí přibližně 23 tisíc kilometrů za hodinu a skutečně změnila jeho oběžnou dráhu.
NASA misi označila za úspěch a důkaz, že dráhu nebezpečného asteroidu lze teoreticky upravit. Podle vedoucí mise Nancy Chabotové z Univerzity Johnse Hopkinse je však realita méně optimistická.
„DART byla skvělá demonstrace, ale nemáme další takový připravený k okamžitému použití,“ upozornila. Navíc stále neznáme lokalitu zhruba poloviny asteroidů této velikosti. „Momentálně bychom neměli způsob, jak některý aktivně odklonit. Mohli bychom být připraveni, ale nevidím tomu odpovídající investice.“
Odkázala se na asteroid YR4 měřící zhruba 90 metrů, o kterém odborníci loni prohlásili, že s 3,2 procentní pravděpodobností v roce 2032 narazí do Země. Později tuto pravděpodobnost snížili na číslo blízké nule, takže nebylo nutné přijímat žádná obranná opatření.
„Kdyby se něco podobného jako YR4 řítilo k Zemi, v tuto chvíli bychom neměli žádný způsob, jak ho aktivně odklonit,“ dodala Chabotová.
Nový teleskop má najít většinu hrozeb
Agentura proto plánuje v roce 2027 vypustit misi NEO Surveyor. Jejím cílem je během následující dekády odhalit nejméně 90 procent asteroidů větších než 140 metrů.
Samotné nalezení potenciální hrozby je však jen první krok. Bez stabilního financování a připravených obranných technologií zůstává Země podle odborníků vůči části kosmických rizik fakticky bez štítu. A právě tato nejistota podle nich představuje největší problém.
VIDEO: Podívejte se, jak NASA vybírala lokalitu pro odběr vzorků z asteroidu Bennu
Zdroj: NASA
Netypická hvězda. Prvorepublikový požitkář a podnikatel Hugo Haas uspěl i v Americe
Před 125 lety se v Brně narodil herec Hugo Haas – svérázný umělec, k jehož významu, přístupu k tvorbě i průběhu kariéry bychom v dějinách tuzemské kinematografie jen těžko hledali ekvivalent.
Jde o častý faul, říká oponent Macinkovy diplomky Sokol. Vysvětluje, v čem je háček
Petr Macinka na bezpečnostní konferenci v Mnichově rozvířil české i zahraniční publikum. Zatímco někteří oceňují jeho ostrý tón vůči Hillary Clintonové, jiní upozorňují na argumentační faul při debatě s polským ministrem Sikorským o demokratickém deficitu Evropské unie. Macinka se hájil tím, že se tématu věnoval už ve své diplomové práci. Oponentem byl současný poslanec za ODS Petr Sokol.
„Nemají tu zbraně.“ Špičky sankcionovaného Ruského domu se baví v Praze
Jen pár dnů zbývalo do letošního čtvrtého výročí zahájení ruské války proti Ukrajině, když na pražském Břevnově křepčili „folkloristi“ napojení na prokremelský motorkářský gang Noční vlci či donské kozáky bojující proti Ukrajincům. Plesu se v sobotu 7. února zúčastnili i zástupci sankcionovaného Ruského domu v čele s jeho vedoucím Igorem Girenkem. Deník Aktuálně.cz popisuje vazby mezi nimi.
„Nový“ Okamura se usmívá, má rád zvířata i některá média. Ale v tom zásadním se nemění
Několik měsíců po volbách je stále jasnější, že Tomio Okamura se „převlékl“ do poněkud jiné role, než kterou předváděl od vstupu do politiky v roce 2013. Oproti minulosti chodí po zvolení předsedou sněmovny často mezi novináře, pokouší se občas o smířlivější vystupování a snaží se oslovit širší část voličů. Když ale přijde na debatu, dál zůstává u svých monologů a ostrých výpadů vůči oponentům.