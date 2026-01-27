KVÍZ: Zvládli byste poskytnout první pomoc? Osvěžte si vědomosti!

V Česku je většina lidí ochotná poskytnout v případě nutnosti první pomoc. Zdaleka ne všichni z nich ale tuší, jak zraněnému či nemocnému pomoci správně. Patříte mezi ně, nebo máte zásady první pomoci v malíčku?
„Musí respektovat manžela a být panna.“ Otec prodal v Německu dceru za 85 tisíc eur
Soud v Kolíně nad Rýnem vyšetřuje šokující případ. Podle vyšetřovatelů tam měl klan srbských Romů koupit mladou ženu z Makedonie za 85 tisíc eur (přes dva miliony korun). Prodat ji měl její vlastní otec, který ji předtím gangu popsal jako šikovnou zlodějku, píše německý deník Bild.
ŽIVĚRusko vybombardovalo ukrajinský klášter, který je na seznamu UNESCO
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel tohoto památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
ŽIVĚPavel zrušil schůzku ústavních činitelů, někteří nebyli schopni dodržet čas
Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
ŽIVĚNa silnicích leží sníh ledovka, opatrnost je potřeba hlavně na západě země
Od úterního rána se napříč Českem očekávají kluzké chodníky a neošetřené komunikace, protože teplota na většině míst klesla pod nulu. Největší mráz je na hřebenech hor, v Krkonoších klesla teplota na -8 °C. V příštích dnech bude v noci také většinou mrznout, ale teploty nebudou klesat příliš hluboko, v nižších polohách nejvíc na -6 °C.
ŽIVĚ„Dost bylo rozkazů.“ Venezuelská prezidentka odmítá přijímat povely z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.