Benative
27. 1. Ingrid
KVÍZ: Zvládli byste poskytnout první pomoc? Osvěžte si vědomosti!

Alžběta Staňková

V Česku je většina lidí ochotná poskytnout v případě nutnosti první pomoc. Zdaleka ne všichni z nich ale tuší, jak zraněnému či nemocnému pomoci správně. Patříte mezi ně, nebo máte zásady první pomoci v malíčku?

ŽIVĚNa silnicích leží sníh ledovka, opatrnost je potřeba hlavně na západě země

Od úterního rána se napříč Českem očekávají kluzké chodníky a neošetřené komunikace, protože teplota na většině míst klesla pod nulu. Největší mráz je na hřebenech hor, v Krkonoších klesla teplota na -8 °C. V příštích dnech bude v noci také většinou mrznout, ale teploty nebudou klesat příliš hluboko, v nižších polohách nejvíc na -6 °C.

