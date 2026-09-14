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KVÍZ: Znáte Slovensko líp než průměrný turista? Na páté otázce pohoří i zkušení cestovatelé

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Brynzové halušky, Tatry, Bratislavský hrad – tohle zná každý. Slovensko ale ukrývá spoustu zajímavostí, rekordů, přírodních krás i historických zajímavostí, které už zdaleka každý neovládá. Jak jste na tom vy?

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Slováci jsou naši „bratia“ – nebo se to tak aspoň říká. Slovenštině rozumíme skoro jako češtině, máme celý lán společné historie i zvyků. V mnohém se ale naše země zásadně liší a nás by zajímalo, jak tyhle typické slovenské záležitosti znáte vy!

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Když se řekne Slovensko, většina lidí si vybaví Vysoké Tatry, víte ale, který vrchol je na Slovensku tím nejvyšším? Nebo které pleso je to největší? A co teprve které místo na Slovensku nikdy, ani v nejparnějším létě, nerozmrzá? A je takové vlastně vůbec?

Světově známé jsou nejen brynzové halušky, ale hlavně slovenské historické i přírodní památky. Smutné je, že řada Čechů procestovala kus světa, ale u našich sousedů nebyla dál než na tatranské sjezdovce nebo na bratislavském letišti.

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Drsné hory i těžká práce vtiskly Slovensku jeho neotřelý ráz. Tak ho pojďte společně objevit a třeba si tam rovnou naplánovat nějakou dovolenou. Má toho dost co nabídnout kdykoliv během roku.

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