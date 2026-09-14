Brynzové halušky, Tatry, Bratislavský hrad – tohle zná každý. Slovensko ale ukrývá spoustu zajímavostí, rekordů, přírodních krás i historických zajímavostí, které už zdaleka každý neovládá. Jak jste na tom vy?
Slováci jsou naši „bratia“ – nebo se to tak aspoň říká. Slovenštině rozumíme skoro jako češtině, máme celý lán společné historie i zvyků. V mnohém se ale naše země zásadně liší a nás by zajímalo, jak tyhle typické slovenské záležitosti znáte vy!
Když se řekne Slovensko, většina lidí si vybaví Vysoké Tatry, víte ale, který vrchol je na Slovensku tím nejvyšším? Nebo které pleso je to největší? A co teprve které místo na Slovensku nikdy, ani v nejparnějším létě, nerozmrzá? A je takové vlastně vůbec?
Světově známé jsou nejen brynzové halušky, ale hlavně slovenské historické i přírodní památky. Smutné je, že řada Čechů procestovala kus světa, ale u našich sousedů nebyla dál než na tatranské sjezdovce nebo na bratislavském letišti.
Drsné hory i těžká práce vtiskly Slovensku jeho neotřelý ráz. Tak ho pojďte společně objevit a třeba si tam rovnou naplánovat nějakou dovolenou. Má toho dost co nabídnout kdykoliv během roku.
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