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KVÍZ: Znáte ikonické retro sladkosti? Většina lidí selže už na čtvrté otázce

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková

Ať už jste v dětství nedali dopustit na Kofilu nebo Tatranku, mnohé chutě máme všichni nesmazatelně zapsané do paměti. Naše tradiční cukrovinky přečkaly změny režimů i nápor zahraničních novinek a dodnes patří k nejoblíbenějším stálicím v obchodech. Jak dobře ale znáte jejich historii, ikonické obaly nebo nečekané ingredience?

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Tatranky, Fidorka, Ledové kaštany, Margot nebo Deli. Jestli znáte všechny tyhle obchodní značky, tak jste tady dobře.

Sladkosti jsou staré jako lidstvo samo, něco dobrého si zkrátka každý dopřál rád odjakživa. Dnes už není k dispozici jen med, sušené ovoce nebo perníčky. Moderní cukrovinky sahají až do 19. století, ačkoliv taková nabídka, jako je v posledních dekádách, tu nikdy předtím nebyla.

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Řada z dnešních oblíbených dobrot je tu přitom už od první republiky, nejpozději ze 70.-80. let. A ačkoliv po otevření trhu po sametové revoluci obchody zavalily zahraniční pochoutky, klasika tu s námi zůstala.

Víte třeba, že tyčinka Kofila je tu s námi už víc než 100 let? Nebo že nejoblíbenější příchuť Bon Pari je odjakživa marakuja v podobě zeleného bonbonu?

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My doufáme, že aspoň na některé podobné otázky zvládnete odpovědět levou zadní, tak se směle pusťte do našeho kvízu!

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