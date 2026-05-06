KVÍZ: Žalud a kaštan pozná každý, ale co dřínku či moruši? Otestujte se, jak dobře znáte plody stromů

Linda Veselá

Plody stromů a keřů kolem nás potkáváme na každém kroku - v parku, v lese i na vlastní zahradě. Některé bezpečně poznáme, jiné nám ale možná zamotají hlavu. Vyzkoušejte si, jak dobře se orientujete ve světě přírody, a zkuste určit dřeviny jen podle jejich plodů. Získáte plný počet, nebo vás některé překvapí?

Stromy a keře nejsou jen nenápadnou kulisou naší krajiny - jejich plody hrají zásadní roli v koloběhu života. Právě v nich se ukrývají semena, díky nimž se rostliny šíří dál a osidlují nová místa. Příroda přitom vymyslela celou řadu důmyslných strategií: některé plody jsou lehké a snadno je unese vítr, jiné lákají svou chutí zvířata, která semena roznesou do širokého okolí. A někdy plody dokonce samy „explodují“ a vystřelí semena do okolí.

Kromě své funkce jsou ale plody často i tím nejviditelnějším a nejzajímavějším znakem, podle kterého stromy a keře poznáváme. Některé sbíráme a jíme, jiné obdivujeme pro jejich barvu či tvar. Právě na ně se zaměřuje i tento kvíz - vyzkoušíte si, jak dobře dokážete rozpoznat dřeviny podle jejich plodů a jak pozorně vnímáte přírodu kolem sebe.

Zdroje: Pražská příroda, Dendrologie online, ÚKZÚZ

Slovak PM Fico attends a meeting with Ukraine's President Zelenskiy in Yerevan

Fico se najednou kamarádí se Zelenským? Expert vysvětluje, co se děje

Ještě loni slovenský premiér Robert Fico řekl, že Volodymyr Zelenskyj má zájem pokračovat v konfliktu, aby si udržel moc, že se s ním nesetká, protože ho Zelenskyj nenávidí, a dokonce označil ukrajinského prezidenta za nepřítele Slovenska. Nyní, po setkání obou státníků na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu, je všechno jinak.

Ruští vojáci drží ruské vlajky před nemocnicí v Kupjansku v Charkovské oblasti na Ukrajině. Snímek pochází z videa zveřejněného 21. listopadu 2025.

Konec „mlýnku na maso“. Rusko zkouší Ukrajince přelstít novou mazanou strategií

Ruská armáda opouští nechvalně proslulou strategii „mlýnku na maso“, která se v moderní válce ukazuje jako stále méně účinná. Místo masových útoků začali ruští generálové sázet na menší, hůře odhalitelné jednotky, které se nepozorovaně infiltrují za ukrajinské pozice a postupně vytvářejí prostor pro útok z týlu.

