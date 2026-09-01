KVÍZ: Žákovská, meotar, céčka a školní jídelna. Kolik z těchto retro vzpomínek máte ještě v hlavě?

Už dnes startuje nový školní rok. Pro někoho první zvonění, pro jiného jen nostalgická vzpomínka na časy, kdy největším problémem bylo, s kým budete sedět v lavici a jestli máte v penálu gumu. Zavzpomínejte s naším kvízem na vlastní školní léta a otestujte si, kolik toho ještě víte o školních pomůckách, legendárních hláškách i fenoménech, které formovaly celé generace školáků.
Možná si ještě vybavíte břidlicové tabulky, kalamáře, savý papír nebo krasopis. Mladší ročníky zase zavzpomínají na meotar, céčka, barevné propisky nebo první počítače, které se objevily ve třídách.
Víte například, k čemu sloužil meotar, jak vypadala typická žákovská knížka nebo co se kdysi skrývalo pod pojmem branný den?
A samozřejmě nemohou chybět ani situace, které spojují školáky napříč generacemi. Třeba chvíle, kdy učitel řekl „vytáhněte si papíry“, pero přestalo psát přesně ve chvíli, kdy začala písemka, nebo přišla otázka „Kdo půjde dobrovolně?“. Zjistěte, kolik školních vzpomínek máte stále v malíku - a jestli byste dnes ještě obstáli před tabulí.
SPD nespáchalo trestný čin. Odvolací soud zrušil trest za předvolební plakáty
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„V továrnách Volkswagenu nastane peklo.“ Zaměstnanci dál brojí proti radikálním škrtům
Kam přijeli, tam je vypískali. Vedení Volkswagenu postupně navštívilo všechny továrny v Německu včetně těch, kterým hrozí v rámci úsporného plánu uzavření. A s podporou radikálních škrtů se nesetkali ani u zaměstnanců, ani u vlivných odborů. Situace zůstává napjatá, pro velký a důležitý závod v Hannoveru dokonce německý koncern za pár let nemá žádné využití.
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