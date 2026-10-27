Halloween se blíží, ale pro pořádná strašidla nemusíme chodit za hranice. V českých pověstech čekají vodníci na své oběti, lesem se rozléhá hejkání a některými ulicemi dokonce projíždí rytíř bez hlavy. Některými vás možná strašili už jako malé, jiné dnes zná málokdo. Co vám z českých pověstí utkvělo v paměti? Vyzkoušejte si náš kvíz.
Otázky o vodnících, lesních strašidlech i domácích šotcích už na vás čekají. Než se však pustíte do kvízu, připomeňme si jednu z nejznámějších postav pražských pověstí. Golem měl chránit obyvatele židovského ghetta a jeho stvoření se připisuje rabimu Löwovi, který žil v Praze za vlády Rudolfa II.
Podle legendy vytvořil z hlíny lidskou postavu a oživil ji šémem vloženým do úst. Golem nemluvil, nepotřeboval jíst ani spát, zato měl ohromnou sílu. Přes den pomáhal s těžkou prací, v noci hlídal ulice.
Před začátkem šabatu mu rabi šém vyjímal, aby i jeho služebník dodržoval čas odpočinku. Jednou však podle pověsti zapomněl. Zatímco byl v synagoze, Golem začal běsnit a ničit vše kolem sebe. Löw musel přerušit bohoslužbu, přispěchat a vytáhnout mu šém z úst. Hliněná postava znehybněla a rabi už ji nikdy znovu neoživil. Golemovy ostatky prý dodnes leží na půdě Staronové synagogy.
V pověstech se to strašidly hemží i v lesích, u rybníků nebo přímo v chalupách. S některými se dalo vyjít po dobrém, jiným bylo lepší se vyhnout. Poznáte je podle jejich zvyků a kousků, které prováděly lidem?
Zdroje: České zvyky, Prague
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