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KVÍZ: Vídáte je skoro každý den. Poznáte 30 obyčejných věcí z opravdu neobyčejné blízkosti?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Na první pohled byste ten snímek klidně zařadili do atlasu cizích planet. Pak si všimnete jediné hrany, pravidelné řady nebo drobné změny barvy a před očima se vám složí věc, kterou dobře znáte. Čeká vás třicet fotografií zblízka a u každé tři možnosti. Věřili byste prvnímu dojmu, nebo byste se raději podívali ještě jednou? Zkuste si, kolik detailů dokážete rozluštit.

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Některé věci poznáme, i když je zahlédneme jen koutkem oka. Víme přibližně, jak jsou velké, k čemu slouží a kde je obvykle hledat. Na detailním snímku ale může zmizet obrys i všechno, podle čeho bychom odhadli měřítko.

Zblízka vystoupí na povrch nepravidelnosti, kterých si při běžném pohledu nevšimneme. Matná plocha se může rozpadnout na stovky lesklých zrnek. Jindy až v detailu uvidíme, že zdánlivě náhodná změť má pravidelný rytmus.

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V kvízu uvidíte třicet fotografií a u každé dostanete na výběr ze tří možností. Někde vás navede jediná hrana, jinde pomůže přemýšlet o tom, jak by podobná struktura mohla vzniknout. Po odpovědi se dozvíte, kam přesně jste se dívali a proč daný detail vypadá právě takhle.

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