Železný srp přiložený k hrdlu, visací zámek na noze nebo George Washington třesoucí se strachy, že se probudí v zavřené rakvi. Některé z nejmrazivějších lidských nočních můr se v historii doopravdy odehrály, jiné zůstávají jen působivými báchorkami. Poznáte v dušičkovém speciálu, kde končí skutečnost a začíná čistá fikce?
V červnu 1836 hledali chlapci na edinburském kopci Arthur’s Seat králíky. Místo nich objevili malou jeskyni, v níž někdo za kamenné desky ukryl sedmnáct miniaturních rakví. Každá měřila necelých deset centimetrů a obsahovala dřevěnou figurku oblečenou do drobných šatů.
Do dnešních dnů se jich dochovalo osm a vystavuje je skotské Národní muzeum. Kdo je vyrobil a proč je ukryl do svahu, historici dodnes nevědí. Dobové noviny spekulovaly o čarodějnictví, pozdější badatelé hledali souvislost s vraždami, které v Edinburghu spáchali William Burke a William Hare. Žádnou teorii se však nepodařilo definitivně prokázat.
Jindy se za neobvyklým pohřbem skrývá docela konkrétní strach. V polské obci Pień archeologové v roce 2022 odkryli hrob ženy ze 17. století. Přes krk jí někdo položil železný srp ostřím směrem k tělu a na palec u nohy připevnil visací zámek. Výzkumníci se domnívají, že tyto předměty měly zabránit návratu zemřelých mezi živé.
Neznamenají však, že lidé tehdy skutečně čelili upírům. Strach z předčasného pohřbení zase v 19. století inspiroval návrhy takzvaných bezpečnostních rakví, které měly umožnit přivolat pomoc, kdyby člověka pohřbili zaživa. O podobnou obavu se podělil i první americký prezident George Washington. Před smrtí požádal, aby jeho tělo neuložili do hrobky dříve než za tři dny. Zemřel 14. prosince 1799 a pohřeb se konal o čtyři dny později.
Které další děsivé historky se opírají o skutečné události a které vznikly jen z lidských pověr? Ověřte si své znalosti v dušičkovém kvízu.
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