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KVÍZ: Ve škole jste to věděli. Kolik ze 100 historických dat trefíte dnes?

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
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Možná si pamatujete, kde jste sledovali hokejové finále v Naganu. Vybavíte si ale i rok, kdy Praha bojovala s ničivou povodní? A co když se vrátíme o staletí zpět, k nástupu Marie Terezie nebo zkáze Pompejí? Vyzkoušejte si stovku otázek z historie a zjistěte, na kolik odpovědí vám stačí paměť a kde už musíte hádat.

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Jedna z otázek našeho historického kvízu připomíná objev Pluta. Čtyřiadvacetiletý Clyde Tombaugh si ho všiml 18. února 1930, když na Lowellově observatoři v Arizoně porovnával fotografie oblohy. Mezi hvězdami našel drobnou světlou tečku, která na každém snímku ležela trochu jinde. Bylo to těleso, které pak celé generace znaly jako devátou planetu sluneční soustavy.

Tombaugh navazoval na práci astronoma Percivala Lowella, jenž za Neptunem roky neúspěšně hledal další planetu. Pátrání vyžadovalo hlavně trpělivost. Tombaugh po nocích fotografoval stejné části oblohy a snímky pořízené s několikadenním odstupem pak prohlížel v přístroji, který je rychle střídal. Hvězdy při tom zůstávaly na místě, zatímco pohybující se objekt zdánlivě přeskakoval. Tak se mu podařilo Pluto najít.

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Observatoř oznámila objev 13. března 1930, na výročí Lowellova narození. Jméno Pluto navrhla jedenáctiletá Angličanka Venetia Burneyová. Astronomové její návrh přijali a do školních učebnic přibyla devátá planeta.

Po 76 letech ale o postavení deváté planety přišlo. V roce 2006 astronomové přijali novou definici planety, podle níž musí těleso svou gravitací ovládat okolí vlastní oběžné dráhy. Pluto tuto podmínku nesplňuje, a proto bylo přeřazeno mezi trpasličí planety. Kdo se ve škole učil vyjmenovat devět planet, musel si od té doby vystačit s osmi.

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Zdroje: Evropská unie, Bellum, Dny české státnosti, Univerzita Karlova, History.com

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