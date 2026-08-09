KVÍZ: Vanilka, gouda i ušanka. Poznáte zemi podle typického produktu? Druhou otázku dají jen znalci

Guinness, gouda, kimči nebo třeba perské koberce. Poznáte, odkud tyto ikonické produkty pocházejí? Otestujte svůj přehled v kvízu, který vás provede světem známých výrobků, tradičních řemesel i zajímavostí z různých koutů planety.
Vyzkoušejte si, jak dobře znáte svět podle věcí, které ho proslavily. Některé produkty jsou se svou zemí spojené tak pevně, že se staly jejími symboly. U jiných vás jejich skutečný původ možná překvapí.
V našem kvízu narazíte na proslulé sýry, nápoje, tradiční pochoutky i řemeslné výrobky, které si získaly oblibu daleko za hranicemi zemí, kde vznikly.
Čekají vás otázky, ve kterých budete určovat, odkud jednotlivé ikonické produkty pocházejí. Zvládnete získat plný počet bodů?
Zdroj: UNESCO, SZPI, Britannica
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