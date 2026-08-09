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Magazín

KVÍZ: Vanilka, gouda i ušanka. Poznáte zemi podle typického produktu? Druhou otázku dají jen znalci

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Guinness, gouda, kimči nebo třeba perské koberce. Poznáte, odkud tyto ikonické produkty pocházejí? Otestujte svůj přehled v kvízu, který vás provede světem známých výrobků, tradičních řemesel i zajímavostí z různých koutů planety.

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Vyzkoušejte si, jak dobře znáte svět podle věcí, které ho proslavily. Některé produkty jsou se svou zemí spojené tak pevně, že se staly jejími symboly. U jiných vás jejich skutečný původ možná překvapí.

V našem kvízu narazíte na proslulé sýry, nápoje, tradiční pochoutky i řemeslné výrobky, které si získaly oblibu daleko za hranicemi zemí, kde vznikly.

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Čekají vás otázky, ve kterých budete určovat, odkud jednotlivé ikonické produkty pocházejí. Zvládnete získat plný počet bodů?

Zdroj: UNESCO, SZPI, Britannica

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