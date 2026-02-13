Od doby, kdy jste opustili školní lavice, už nejspíš uplynul nějaký čas. Diktáty má ale i přesto většina z nás stále v živé paměti. Patřili jste mezi ty, kteří si poradili se všemi chytáky, nebo jste věděli, že učitelka spotřebuje na vaši práci polovinu červené propisky? A jak jste na tom dnes? Pojďte zjistit, kolik si toho pamatujete, a vyzkoušejte následující kvíz!
Přestože jsme všichni prošli povinnou školní docházkou, ne všechno nám učitelé stačili natlouct do hlavy. Pravopisné chyby potkáváme chyby v oficiální e-mailové komunikaci, na poledních menu restaurací, zkrátka na každém kroku.
Zatímco někteří si jich ani nevšimnou, jiní nad tím pobouřeně kroutí hlavou. Téměř každý ale má svá slabá místa, na kterých se sám spolehlivě nachytá. Přesvědčit se o tom můžete v následujícím kvízu, který vás vyzkouší z těch největších chytáků, jaké čeština skrývá.
Zdroj: Ústav pro jazyk český
ŽIVĚSuperdávka se může posunout na srpen, Sněmovna schválila odklad
Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu možná budou dostávat takzvanou superdávku od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku předpokládá novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), kterou v pátek schválila zrychleně už v prvním čtení Sněmovna. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.
Hra Bolka Polívky Anděl v lihu je poctou herci Pechovi. V pátek má premiéru v Praze
V pražském Divadle Bez zábradlí v pátek 13. února vystoupí brněnské Divadlo Bolka Polívky. Poprvé v Praze uvede novou hru Anděl v lihu, která je poctou zesnulému herci Jiřímu Pechovi. Její premiéra se uskutečnila v Brně na konci ledna. Divadla Bez zábradlí a Bolka Polívky se od začátku letošního roku dohodla na účinkování na obou scénách, premiéry i reprízy budou uvádět v obou městech.
ŽIVĚÚdery na obou stranách: Oděsa hlásí oběť, Volgograd zraněné po dronovém útoku
Ruská armáda v noci na pátek podnikla útok na přístav v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk přišel o život, dalších šest utrpělo zranění, oznámil na Telegramu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Ruské úřady hlásí tři zraněné po ukrajinském dronovém útoku z Volgogradu a okolí.
Fantazie! Adamczyková vyhlásila útok na zlato, s přehledem ovládla kvalifikaci
Eva Adamczyková byla nejrychlejší v první části kvalifikace olympijského snowboardcrossu. Zajistila si tím nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy, které v Livignu začnou ve 13:30. Karolína Hrůšová obsadila v úvodním kole kvalifikace 21. příčku a musí absolvovat ještě druhou jízdu.
Objev na egyptském Sinaji. Naleziště skalního umění je staré 10 000 let
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 000 let. Podle agentury AFP to ve čtvrtek oznámilo egyptské ministerstvo turismu a památek.