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KVÍZ: Tyhle pohádky nám naháněly hrůzu. Husákovy děti je poznají podle jediné fotky

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Pohádky našeho dětství rozhodně nebyly jen laskaví králové, princezny a Honzové s buchtami. Z televizních obrazovek na nás hleděli Smrťák, Zubatá, Mrakomor i Netvor, princezny mizely v podzemí a kouzelník potřeboval lidská srdce. Některých scén se Husákovy děti bály ještě dlouho po skončení filmu. Poznáte 25 pohádek jen podle jediného obrázku?

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Stačilo několik tónů hudby, temný les nebo první pohled na známou masku a bylo jasné, že tentokrát nepůjde o úplně bezstarostnou pohádku. Československá televizní a filmová tvorba se temných motivů nebála. V pohádkách se umíralo, děti potkávaly Smrt, prince unášely děsivé bytosti a království sužovaly kletby, ze kterých někdy nebylo vůbec snadné uniknout.

Zvláštní místo mezi nimi mají filmy ze 70. a 80. let. Juraj Herz natočil Pannu a netvora a Deváté srdce s atmosférou, která místy připomíná spíš gotický horor. Jiné pohádky nepotřebovaly děsit celé dvě hodiny – stačila jediná postava. Mrakomor, Zubatá, Černý král nebo Smrťák dokázali v dětské hlavě zůstat mnohem déle než šťastný konec.

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Generace dnešních padesátníků přitom znala i mnohem starší filmy. Televize je pravidelně vracela na obrazovku, takže vedle novější Perinbaby nebo Třetího prince vyrůstaly děti také na Hrátkách s čertem, Bajajovi nebo Dařbujánovi a Pandrholovi.

Vybrali jsme 25 pohádek, které spojovala temnější atmosféra, strašidelná postava nebo alespoň jeden obraz, při němž se dětem nechtělo zůstat samotným v pokoji. Úkol je jednoduchý: poznat pohádku podle jediné fotografie.

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