KVÍZ: Tyhle pohádky nám naháněly hrůzu. Husákovy děti je poznají podle jediné fotky

Pohádky našeho dětství rozhodně nebyly jen laskaví králové, princezny a Honzové s buchtami. Z televizních obrazovek na nás hleděli Smrťák, Zubatá, Mrakomor i Netvor, princezny mizely v podzemí a kouzelník potřeboval lidská srdce. Některých scén se Husákovy děti bály ještě dlouho po skončení filmu. Poznáte 25 pohádek jen podle jediného obrázku?
Stačilo několik tónů hudby, temný les nebo první pohled na známou masku a bylo jasné, že tentokrát nepůjde o úplně bezstarostnou pohádku. Československá televizní a filmová tvorba se temných motivů nebála. V pohádkách se umíralo, děti potkávaly Smrt, prince unášely děsivé bytosti a království sužovaly kletby, ze kterých někdy nebylo vůbec snadné uniknout.
Zvláštní místo mezi nimi mají filmy ze 70. a 80. let. Juraj Herz natočil Pannu a netvora a Deváté srdce s atmosférou, která místy připomíná spíš gotický horor. Jiné pohádky nepotřebovaly děsit celé dvě hodiny – stačila jediná postava. Mrakomor, Zubatá, Černý král nebo Smrťák dokázali v dětské hlavě zůstat mnohem déle než šťastný konec.
Generace dnešních padesátníků přitom znala i mnohem starší filmy. Televize je pravidelně vracela na obrazovku, takže vedle novější Perinbaby nebo Třetího prince vyrůstaly děti také na Hrátkách s čertem, Bajajovi nebo Dařbujánovi a Pandrholovi.
Vybrali jsme 25 pohádek, které spojovala temnější atmosféra, strašidelná postava nebo alespoň jeden obraz, při němž se dětem nechtělo zůstat samotným v pokoji. Úkol je jednoduchý: poznat pohádku podle jediné fotografie.
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