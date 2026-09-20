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KVÍZ: Tyhle komedie patřily k našemu dětství i dospívání. Poznáte je podle jediné fotky?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Jejich hlášky dávno zlidověly a mnohé z nich televize opakuje už několik desetiletí. Poznáte však nezaměnitelné československé komedie i bez názvu, slavné věty nebo hlavního hrdiny v detailu? Připravili jsme 20 záběrů z filmů, na kterých vyrůstaly celé generace. Některé odhalíte okamžitě, u jiných budete muset zalovit hluboko v paměti.

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Marečku, podejte mi pero!, Vrchní, prchni!, Kulový blesk nebo Vesničko má středisková. České a československé komedie ze 70. a 80. let patří k filmům, které řada diváků viděla tolikrát, že zná některé dialogy téměř nazpaměť.

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Mnohé z nich se pravidelně vracejí na televizní obrazovky a jejich postavy, situace i hlášky dávno přerostly samotné filmy. Stačí pár slov a člověku se okamžitě vybaví konkrétní scéna, herec nebo celý příběh. Jenže poznat film bez slavné věty, hudby nebo názvu v programu už může být o něco těžší.

Tentokrát proto žádné známé hlášky jako nápovědu nedostanete. U každé otázky vás čeká jediný filmový záběr a tři možné odpovědi. Některé komedie poznáte na první pohled, u jiných budete muset zapátrat v paměti. Dokážete správně určit všech dvacet?

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