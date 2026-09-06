KVÍZ: Tyhle hity znaly Husákovy děti nazpaměť. Doplníte správně jejich texty i dnes?

Stačí pár slov a melodie se sama rozehraje v hlavě. Jenže vzpomenete si i na to, co následuje? Vybrali jsme dvacet československých hitů ze šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let. Doplňte jejich texty a zjistěte, jestli máte hudební paměť jako magnetofon, nebo se vám naopak pomyslná páska v hlavě během let už trochu zamotala.
Zněly z tranzistoráků, gramofonů, televize, tanečních sálů i kazet přetáčených obyčejnou tužkou. Některé z těchto písní dělí od prvního vydání přes půl století, přesto často stačí první slova a člověk okamžitě slyší i melodii.
A právě na to spoléháme.
U každé z následujících dvaceti písní chybí část známého verše. Vyberte ze tří možností jeho správné pokračování. Jen pozor: dvě špatné odpovědi jsme schválně napsali tak, aby se rytmem, rýmem nebo významem do skladby docela dobře vešly.
Tak schválně. Co všechno ještě zůstalo v hlavě?
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