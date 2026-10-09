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KVÍZ: Tyhle filmy viděly Husákovy děti stokrát. U těchto otázek ale možná pohoří, čtvrtou zvládne málokdo

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Jejich hlášky dávno zlidověly a některé scény poznáme po pár vteřinách. Jenže co drobnosti, kolem kterých se celý děj točil? Vzpomenete si, co hledala Saxana, jak se jmenoval pes Tomáše Holého nebo co chtěl Jouza dělat na starém hradě? Připravili jsme 25 otázek z československých filmů, které jedna generace viděla znovu a znovu.

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Jsou filmy, u nichž člověk nepotřebuje znát rok vzniku ani jméno režiséra. Stačí několik tónů z hudby, kus dialogu nebo pohled na známou tvář a děj se začne skládat sám. Československé komedie, rodinné filmy a fantastické snímky ze sedmdesátých a osmdesátých let získaly díky kinům a pozdějším televizním reprízám zvláštní postavení. Pro mnoho diváků nešlo o filmy, které viděli jednou. Vracely se o Vánocích, o prázdninách i během obyčejných víkendových odpolední.

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Právě opakované sledování vytvořilo zvláštní druh filmové paměti. Pamatuje si Saxanu, Otíka, dědu Komárka nebo falešného vrchního. Horší je to ve chvíli, kdy se otázka posune o krok dál: Jak se jmenoval pes? Co přesně hledala čarodějnice? Jaké zaměstnání měl hrdina, než začal obcházet restaurace? A o kolik bytů vlastně šlo v nejslavnější stěhovací akci českého filmu?

Do kvízu jsme proto nevybírali jen filmy určené dětem. Patří sem i komedie, které tehdejší děti možná při premiéře úplně nechápaly, ale později se staly součástí společného televizního repertoáru celé generace. Vedle Tomáše Holého, Saxany nebo Ať žijí duchové! tak stojí Kulový blesk, Vrchní, prchni!, Postřižiny, Vesničko má středisková nebo parodie Oldřicha Lipského.

Tentokrát se navíc neptáme hlavně na herce, režiséry a roky. Zajímají nás drobnosti uvnitř samotných příběhů. Někdy stačí vzpomenout si na jedinou scénu, jindy bude potřeba zalovit hlouběji. A právě tam se ukáže, zda jste tyhle filmy kdysi opravdu sledovali, nebo zda vám z nich po desítkách let zůstalo už jen několik nesmrtelných hlášek.

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