KVÍZ: Tohle měla doma každá babička. Dnes už málokdo pozná, k čemu věci sloužily

Kdysi je měla doma skoro každá rodina. Dnes některé vypadají jako podivné nástroje z dílny nebo muzea a jejich účel pozná málokdo. Poznáte podle fotografie, k čemu sloužily a které z nich bývaly v domácnostech našich babiček nepostradatelné?
Praní, žehlení, mletí kávy nebo příprava těsta dnes většinou znamenají pár minut a jeden elektrický spotřebič. Ještě před několika desítkami let ale měla každá z těchto činností vlastní náčiní. V kuchyni se objevovaly nejrůznější mlýnky, lisy a kráječe, v prádelně zase valchy, ždímačky nebo mandly. Některé z těchto předmětů byly natolik běžné, že nad jejich účelem tehdy nikdo nepřemýšlel.
Dnes je situace opačná. Když se podobný předmět objeví v bazaru, na půdě nebo v muzejní sbírce, člověk často jen hádá, k čemu mohl sloužit. Vybrali jsme zapeklité kousky. U některých napoví tvar, u jiných budete muset zapátrat v paměti.
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