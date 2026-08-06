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KVÍZ: Tohle jste se učili ve škole. Poznáte, která známá „fakta“ dnes už dávno neplatí?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Ve škole jsme se učili stovky historických příběhů. Jenže některé z nich nikdy nebyly pravda, jiné časem překryly filmy, propaganda nebo lidová představivost. Poznáte, která známá tvrzení obstála před moderním výzkumem a která se ukázala jako mýty? Připravili jsme kvíz, který umí překvapit i milovníky historie.

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Historie není soubor neměnných faktů. Každý nový archeologický objev, přeložený dokument nebo moderní vědecká metoda může změnit pohled na události, které jsme považovali za dávno vysvětlené.

Některé omyly vznikly už před stovkami let, jiné rozšířily filmy, romány nebo internet. Často je opakujeme tak dlouho, až získají punc samozřejmosti.

Připravili jsme proto kvíz, který nestaví na chytácích ani sporných interpretacích. Každá odpověď vychází z historického konsenzu nebo z dobře doložených pramenů. Přesto vás možná překvapí, kolika rozšířeným představám věří většina lidí dodnes

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Zdroj: Society for Neuroscience, NASA, Cleveland Clinic, Smithsonian Institution

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