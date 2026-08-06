KVÍZ: Tohle jste se učili ve škole. Poznáte, která známá „fakta“ dnes už dávno neplatí?

Ve škole jsme se učili stovky historických příběhů. Jenže některé z nich nikdy nebyly pravda, jiné časem překryly filmy, propaganda nebo lidová představivost. Poznáte, která známá tvrzení obstála před moderním výzkumem a která se ukázala jako mýty? Připravili jsme kvíz, který umí překvapit i milovníky historie.
Historie není soubor neměnných faktů. Každý nový archeologický objev, přeložený dokument nebo moderní vědecká metoda může změnit pohled na události, které jsme považovali za dávno vysvětlené.
Některé omyly vznikly už před stovkami let, jiné rozšířily filmy, romány nebo internet. Často je opakujeme tak dlouho, až získají punc samozřejmosti.
Připravili jsme proto kvíz, který nestaví na chytácích ani sporných interpretacích. Každá odpověď vychází z historického konsenzu nebo z dobře doložených pramenů. Přesto vás možná překvapí, kolika rozšířeným představám věří většina lidí dodnes
Zdroj: Society for Neuroscience, NASA, Cleveland Clinic, Smithsonian Institution
Neuvěřitelný finiš českého zázraku. Botková vytáhla štafetu ke světovému stříbru
Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Botková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy.
ŽIVĚ Putin po zpomalení ruského postupu na Ukrajině podnikl změny ve velení vojsk
Ruský prezident Vladimir Putin vyměnil klíčové velitele uskupení ruských vojsk na Ukrajině, informovala ve středu média. Jde o důsledek nesplněného úkolu rychle dobýt celý průmyslový region Donbas na východě napadené země, usoudil server The Moscow Times.
Tropy se po pátečním ochlazení vrátí. Teploty o víkendu znovu stoupnou
Teploty v Česku o víkendu po pátečním ochlazení opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to ze čtvrteční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech.
V boji o Senát ho prověří Babišova fanynka. „Bude to těžké,“ říká nový šéf lidovců
Hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, který byl před 100 dny zvolen novým šéfem lidovců se slibem, že výrazně zvedne jejich popularitu mezi voliči, čeká první velká zkouška. V říjnu by se rád dostal do Senátu, jenže v cestě mu mimo jiné stojí kandidátka ANO Petra Absolonová, která dlouhodobě patří k velkým fanynkám šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše.
ŽIVĚ Na jihu Libanonu zahynuli dva izraelští vojáci, první od červnového příměří
Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci, čtyři byli vážně zraněni. Ve čtvrtek o tom informovala podle tiskových agentur izraelská armáda. Izrael obvinil militantní hnutí Hizballáh z porušení příměří a udeřil na jižní Libanon. Izrael podle agentury AFP hlásí první mrtvé příslušníky armády od konce června, kdy ustala většina bojů v oblasti po vyhlášení příměří.